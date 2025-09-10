رئيس وزراء قطر: يجب أن يكون هناك رد من المنطقة كلها على العدوان الإسرائيلي ضد الدوحة

أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن أنه يجب أن يكون هناك رد من المنطقة كلها على العدوان الإسرائيلي ضد الدوحة.

وشنّ رئيس الوزراء القطري هجومًا لاذعًا على إسرائيل بعد الغارة التي شنها جيش الاحتلال ضد وفد حركة حماس المفاوض الموجود في الدوحة.

ووصف الغارة الإسرائيلية على الدوحة بأنها "إرهاب دولة"، وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاسم، قائلًا: "هذه الأعمال البربرية لا تعكس إلا همجية هذا الشخص، الذي يجر المنطقة إلى وضع لا يمكن إصلاحه للأسف."

وأكد، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة مساء الثلاثاء، أن قطر "لن تدخر جهدًا" لوقف الحرب في قطاع غزة، لكنه أضاف: “فيما يتعلق بالمحادثات الحالية، لا أعتقد أن هناك أي مبرر الآن بعد أن رأينا هجومًا كهذا”.