انضمت لخريطة الانتقام | عمرو أديب: الغارة الإسرائيلية على «قطر» إعلان واضح للعجرفة والقتل

علّق الإعلامي عمرو أديب على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قطر.

وكتب "أديب" عبر "إكس": “قلوبنا مع أهلنا في قطر.. الإسرائيلي لا يتردد حتى في استهداف البلد الذي يتوسط للسلام والهدنة.. هذا إعلان واضح أنه لا خطوط ولا حدود للعجرفة والقتل والاغتيال.. الرد على الخطة الأمريكية للتبادل واضح جدًا”.

وتابع: "مفاجأة بكل المقاييس تقول إن عدونا يحتاج دائمًا إلى لغة ردع واضحة.. مرة أخرى، الدوحة تنضم إلى خريطة الانتقام والتصفية، وكل الأسماء التي كان فيها احتمالية للتفاوض والسلام تمت تصفيتها.. صورة مرعبة وقاتلة بحق".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، أنه "نفّذ غارة دقيقة استهدفت القيادة العليا لمنظمة حماس الإرهابية".

وأدانت قطر، التي استضافت مفاوضات بين إسرائيل وحماس، الهجوم، ووصفته بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي". فيما قالت حماس إن ستة أشخاص قُتلوا، لكن قيادتها العليا، بمن فيهم فريق المفاوضات، نجت.