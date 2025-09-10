نجيب ساويرس: الغارة الإسرائيلية على قطر اختراق غير مسبوق للسيادة الدولية

علّق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت دولة قطر الشقيقة.

وكتب ساويرس عبر "إكس": "خطورة ما حدث اليوم في قطر.. أنه يشكل عملاً غير مسبوق في اختراق سيادة الدول باستهداف من يُصنف كعدو من وجهة نظر المعتدي، ويخلق سابقة قانونية قد يكون لها تداعيات عالمية تهدد السلام العالمي."

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، أنه "نفّذ غارة دقيقة استهدفت القيادة العليا لمنظمة حماس الإرهابية".

وأدانت قطر، التي استضافت مفاوضات بين إسرائيل وحماس، الهجوم، ووصفته بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي". وقالت حماس إن ستة أشخاص قُتلوا، لكن قيادتها العليا، بمن فيهم فريق المفاوضات، نجت.

ونفى مكتب رئيس الوزراء البريطاني أي علم مسبق بالهجوم، مؤكدًا أنه "عملية مستقلة تمامًا".

وصرّح مسئولون في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة أُبلغت مسبقًا بالغارة.

وأجرى كيث ستارمر اتصالًا هاتفيًا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مساء الثلاثاء، حيث أدان الغارة الإسرائيلية وأكد مجددًا أنها "انتهاك صارخ لسيادة قطر"، وفقًا لبيان الحكومة البريطانية.

ومن المقرر أن يُجري ستارمر محادثات مع إسحاق هرتسوج في داونينج ستريت يوم الأربعاء، حيث ينوي إثارة العمل العسكري الإسرائيلي على قطر، بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية في غزة.