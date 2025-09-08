ساويرس: نمتلك فرص استثمارية واعدة.. ومشروعات التصنيع الزراعي مستقبل الاقتصاد

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن مصر تتمتع بفرص كبيرة في مختلف القطاعات الاستثمارية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب التوقف عن تنفيذ المشروعات التي تعتمد على مكون دولاري مرتفع، بما يخفف الضغوط على النقد الأجنبي.

وأبدى ساويرس استغرابه بشأن قرار فرض رسوم على أراضي الساحل الشمالي بأثر رجعي، مؤكدًا أن هذا الإجراء يثير علامات استفهام قانونية، قائلاً: "إذا لجأنا إلى القضاء فسوف يتم إلغاء هذا القرار".

وأشار إلى أهمية تسهيل بيئة الأعمال عبر سرعة استخراج التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات الاستثمارية، باعتبارها خطوة محورية لتشجيع القطاع الخاص على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات.

وشدد ساويرس على أن الاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي يعد من أكثر القطاعات الواعدة في مصر، لافتًا إلى قدرته على تحقيق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي وزيادة فرص التصدير.