تصعيد خطير.. بولندا تعلن إغلاق الحدود مع بيلاروسيا في قلب مناورات عسكرية

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن بولندا ستغلق حدودها مع بيلاروسيا بالكامل ابتداءً من منتصف ليل الخميس.

وقال توسك قبيل اجتماع حكومي يوم الثلاثاء: "لأسباب تتعلق بالأمن القومي، سنغلق الحدود مع بيلاروسيا، بما في ذلك معابر السكك الحديدية... منتصف ليل الخميس، من الخميس إلى الجمعة".

ووفقًا لوكالة الأنباء البولندية، سيُطبق الإغلاق على جميع المعابر، ولا سيما معابر السكك الحديدية.

ردًا على ذلك، احتجت بيلاروسيا على قرار بولندا وقف المعابر الحدودية خلال فترة التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية "زاباد-2025"، وفقًا لوزارة الخارجية البيلاروسية يوم الثلاثاء.

استدعى الجانب البيلاروسي القائم بالأعمال البولندي، كريستوف أوزانا، في مينسك، وقدم احتجاجًا شفهيًا.

قالت وزارة الخارجية البيلاروسية إن الخطوة الأحادية الجانب التي اتخذتها بولندا من المتوقع أن تؤثر على كامل الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، مما يؤدي إلى تعطيل حركة الأشخاص والبضائع.