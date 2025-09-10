قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أضرار القهوة على الريق .. مخاطر صحية قد لا تعرفها
نظام تعليمي أكثر انفتاحًا وتخصصًا.. كيف يُعيد قانون التعليم الجديد هيكلة المدارس؟
استهداف قادة حماس في قلب الدوحة.. بين الإدانة القطرية والصمت الأمريكي واستعراض القوة الإسرائيلية
تصعيد خطير.. بولندا تعلن إغلاق الحدود مع بيلاروسيا في قلب مناورات عسكرية
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025
هل زوجي الثاني يُعد مَحْرَمًا لابنتي من زوجي الأول؟.. دار الإفتاء تجيب
عمرو الدردير يكشف: حسين الشحات يتلقى عرضًا مُغريًا من هذا النادي
أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه الآن
تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال نصف ساعة
مصطفى الفقي: إسرائيل «تُعَربد» في سماء المنطقة.. وهجوم قطر تصعيد خطير
القانون يلزم جهات التنقيب عن المعادن بالإبلاغ عن الآبار الجوفية .. تفاصيل
حافة الانفجــ.ـار .. إقلاع مُقاتلات بولندية وأطلسية لمُواجهة تهديد روسي فوق وارسو

ناصر السيد

أغلقت السلطات البولندية مطار وارسو الدولي، وأُطلقت طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد ورود تقارير عن تحليق طائرات روسية بدون طيار في سماء البلاد.

وأعلنت القيادة العملياتية للجيش البولندي في بيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الأرضية والاستطلاع الراداري وصلت إلى أعلى درجات التأهب" بعد أن شنت روسيا غارات جوية مكثفة على الأراضي الأوكرانية، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف البيان: "لضمان أمن المجال الجوي البولندي، فعّل قائد العمليات للقوات المسلحة البولندية جميع الإجراءات اللازمة"، مضيفًا أن الجيش البولندي "على أهبة الاستعداد للرد الفوري".

وأفاد إشعار للطيارين (NOTAM) نُشر على موقع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن مطار وارسو شوبان أصبح غير متاح "بسبب نشاط عسكري غير مخطط له يتعلق بضمان أمن الدولة".

في وقت سابق، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق تيليجرام للمراسلة أن طائرات مسيرة كانت تتجه غربًا وتهدد مدينة زاموسك في بولندا، لكن البيان حُذف لاحقًا، وفقًا لما ذكرته رويترز.

ولم يتضح على الفور عدد الطائرات المسيرة التي كانت في المجال الجوي البولندي.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية أن طائرة مسيرة واحدة على الأقل كانت متجهة نحو مدينة رزيسزو غرب بولندا.

يُعتبر مطار رزيسزو-ياسيونكا مركزًا لوجستيًا لمساعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقدمة لأوكرانيا، على الرغم من سحب الولايات المتحدة قواتها من القاعدة في وقت سابق من هذا العام.

وأفادت وكالة أنباء نوتام أن مطار لوبلين، بولندا، جنوب شرق وارسو، كان أيضًا غير متاح بسبب النشاط العسكري.

أعلنت بولندا في وقت سابق أنها ستغلق حدودها الشرقية مع حليفتها روسيا البيضاء، حيث تستعد بيلاروسيا لإجراء مناورات عسكرية تبدأ يوم الجمعة.

أضرار القهوة على الريق .. مخاطر صحية قد لا تعرفها

ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟

يغني عن حقن الأنسولين.. علاج مُبتكر لـ مرض السكري من النوع الثاني

كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟

تقلصات العضلات .. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية

ما هي تقلصات العضلات؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟.. فوائد غير مُتوقعة تعرّف عليها

فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا

