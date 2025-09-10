حافة الانفجــ.ـار .. إقلاع مُقاتلات بولندية وأطلسية لمُواجهة تهديد روسي فوق وارسو

أغلقت السلطات البولندية مطار وارسو الدولي، وأُطلقت طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد ورود تقارير عن تحليق طائرات روسية بدون طيار في سماء البلاد.

وأعلنت القيادة العملياتية للجيش البولندي في بيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الأرضية والاستطلاع الراداري وصلت إلى أعلى درجات التأهب" بعد أن شنت روسيا غارات جوية مكثفة على الأراضي الأوكرانية، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف البيان: "لضمان أمن المجال الجوي البولندي، فعّل قائد العمليات للقوات المسلحة البولندية جميع الإجراءات اللازمة"، مضيفًا أن الجيش البولندي "على أهبة الاستعداد للرد الفوري".

وأفاد إشعار للطيارين (NOTAM) نُشر على موقع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن مطار وارسو شوبان أصبح غير متاح "بسبب نشاط عسكري غير مخطط له يتعلق بضمان أمن الدولة".

في وقت سابق، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق تيليجرام للمراسلة أن طائرات مسيرة كانت تتجه غربًا وتهدد مدينة زاموسك في بولندا، لكن البيان حُذف لاحقًا، وفقًا لما ذكرته رويترز.

ولم يتضح على الفور عدد الطائرات المسيرة التي كانت في المجال الجوي البولندي.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية أن طائرة مسيرة واحدة على الأقل كانت متجهة نحو مدينة رزيسزو غرب بولندا.

يُعتبر مطار رزيسزو-ياسيونكا مركزًا لوجستيًا لمساعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقدمة لأوكرانيا، على الرغم من سحب الولايات المتحدة قواتها من القاعدة في وقت سابق من هذا العام.

وأفادت وكالة أنباء نوتام أن مطار لوبلين، بولندا، جنوب شرق وارسو، كان أيضًا غير متاح بسبب النشاط العسكري.

أعلنت بولندا في وقت سابق أنها ستغلق حدودها الشرقية مع حليفتها روسيا البيضاء، حيث تستعد بيلاروسيا لإجراء مناورات عسكرية تبدأ يوم الجمعة.