هجوم جديد بطائرات مُسيّرة على إحدى سفن «أسطول الصمود» بتونس

أبلغ أسطول الصمود العالمي عن هجوم ثانٍ يُشتبه بأنه بطائرة مُسيّرة على إحدى سفنه، بينما تستعد قافلة المساعدات لمغادرة تونس إلى غزة المحاصرة.

أعلن الأسطول في بيان له: "تعرض قارب آخر لهجوم يُشتبه بأنه بطائرة مُسيّرة.. لم تُسجّل أي إصابات.. سنوافيكم بالتحديثات قريبًا".

وصفت الناشطة ليلى حجازي الهجوم على السفينة "ألما" أثناء تغيير مناوبتها قائلةً: "هذه هي الغارة الثانية بطائرة مُسيّرة على أحد القوارب".

وقالت حجازي: "نأمل ألا يكون هذا هجومًا ليليًا، لأنهم يُمارسون الكثير من المُناورات".

شهد ناشط آخر الهجوم بنفسه، مُشيرًا إلى أنه رأى الطائرة المُسيّرة "فوقنا مباشرةً، ربما على بُعد 20 قدمًا" قبل أن تُسبب حريقًا.

في بث مباشر، قالت إحدى الناشطات إنه لم تُسجل أي أضرار هيكلية كبيرة بعد الفحص الأولي، وأن جميع من كانوا على متن القارب سالمون.

وقالت: "ليلتان متتاليتان. ليس الأمر مصادفة. ليس حادثًا عرضيًا. هذا تهديد للمهمة، وهو تهديد خطير نأخذه على محمل الجد".

وأضافت الناشطة أن هذا "تكتيك ترهيب واضح" يهدف إلى "تخويف الناس من ركوب سفنهم غدًا".