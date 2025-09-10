قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإيرانية: طهران تقدر الدور المصري بشأن برنامجنا النووي
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفيي أبنوب المركزي والمبرة للتأمين الصحي بأسيوط
تباطؤ التضخم السنوي في مصر إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو
ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.2% لشهر أغسطس 2025
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف
الطائرة الأولى من صفقة مصر للطيران الجديدة مع إيرباص تظهر بفرنسا.. شاهد
إسرائيل تتحدى واشنطن وتبرر اغتيال قادة حماس في الدوحة أمام مجلس الأمن
الغارة الإسرائيلية على الدوحة.. تحول خطير في قواعد الاشتباك يهدد الوساطة القطرية واستقرار المنطقة
مصطفى الفقي: إسرائيل تتجنب مواجهة مصر.. والقاهرة قوة عاقلة في محيط مضطرب
إيران تشكر مصر على دورها في إنجاح اتفاقها مع وكالة الطاقة الذرية
الخارجية الإيرانية: مصر استخدمت جميع مساعيها لتسهيل التوصل لاتفاق القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يائير جولان: عملية الدوحة تهدد مستقبل المفاوضات مع حماس وتجعل أي اتفاق مستحيلاً

زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان
زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان
القسم الخارجي

أثارت عملية الاغتيال التي وقعت في العاصمة القطرية الدوحة، والتي استهدفت قادة بارزين في حركة حماس وفق ما تداوله الإعلام الإسرائيلي، جدلاً واسعًا داخل المشهد السياسي والأمني في تل أبيب، وسط مخاوف من انعكاساتها المباشرة على ملف المفاوضات المتعلقة بالآسرى.

وحذر زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير جولان، في تصريحات من أن توقيت هذه العملية يهدد بشكل خطير مصير الآسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مؤكداً أن ما جرى "يعوق بشدة القدرة على التوصل إلى أي اتفاق". وأضاف جولان أن هذا الهجوم سيجعل من المستحيل عقد أي جولة مفاوضات في المدى القريب، متوقعًا أن تمر "أيام طويلة" قبل استئناف أي حوار.

وتعكس هذه التصريحات قلق أوساط المعارضة الإسرائيلية من أن تؤدي العمليات العسكرية والأمنية إلى إجهاض الجهود الدبلوماسية التي تقودها وساطات إقليمية ودولية، خاصة بعد أسابيع من النقاشات المكثفة في القاهرة والدوحة، والتي كان من المفترض أن تفتح نافذة أمل لصفقة تبادل محتملة.

وفي الوقت ذاته، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن المؤسسة الأمنية ما زالت "تنتظر نتائج عملية اغتيال قادة حماس"، مؤكداً أنه حتى اللحظة "لا يوجد أي تأكيد رسمي على مقتلهم". ويعكس هذا الغموض حول نتائج العملية حالة من الارتباك داخل الدوائر الأمنية، ويطرح تساؤلات حول مدى نجاح العملية في تحقيق أهدافها.

ويشير المشهد الراهن إلى أن إسرائيل تواجه معادلة معقدة: فمن جهة تسعى إلى إظهار قوتها الأمنية عبر استهداف قيادات المقاومة، ومن جهة أخرى تواجه انتقادات داخلية بأن مثل هذه التحركات قد تقوض فرص الإفراج عن الآسرى وتنسف الجهود السياسية الجارية. 

وفي ظل غياب تأكيد رسمي لنتائج الاغتيال من الجانب الإسرائيلي، يبدو أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت العملية ستترجم إلى إعلان من الاحتلال لمكاسب ميدانية، أم أنها ستفتح الباب أمام تصعيد جديد يطيل أمد الحرب.

جولان إسرائيل غزة حماس قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

iPhone 17

الأسعار الكاملة لمنتجات آبل الجديدة.. إليك التكلفة بالدولار وما يعادلها بالجنيه المصري

دولار امريكي

عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر

مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

ترشيحاتنا

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

بالصور

10 إشارات واضحة تدل أن خاطبك "يلعب بمشاعرك" وليس جادًا في الزواج

جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟

بفستان أسود.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

أضرار القهوة على الريق .. مخاطر صحية قد لا تعرفها

ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟

يغني عن حقن الأنسولين.. علاج مُبتكر لـ مرض السكري من النوع الثاني

كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟
كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟
كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد