أعلنت لجنة الأمن الوطني في كازاخستان إحباط هجوم إرهابي كان يخطط له 5 أجانب في مدينة ألماتي.

وفي وقت لاحق ؛ سجلت شبكة محطات الزلازل التابعة لوزارة الطوارئ الكازاخستانية، زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر اليوم، شعر به سكان جنوب كازاخستان.

ووقع الزلزال في منطقة جامبيل ومدينة شيمكنت، وتم تحديد مركزه على بعد 465 كيلومترا جنوب غرب مدينة ألماتي داخل الأراضي القيرغيزية، و ذلك يحسب ما أفادت به وكالة أنباء، كازينفورم، نقلا عن الوزارة.

وأكدت الوزارة أنه لم تسجل أي أضرار مادية أو إصابات بشرية حتى الآن، مشيرة إلى استمرار متابعة الوضع بالتنسيق مع الجهات المختصة في المنطقة.

يذكر أن منطقة آسيا الوسطى تتعرض في كثير من الأحيان لزلازل لكنها لا تسفر غالبا عن أضرار كبيرة بسبب وقوعها في مناطق جبلية نائية عن السكان.