أخبار البلد

مصر تدعم كازاخستان لمكافحة الجراد.. وتقدم خبراتها بالإنتاج الحيواني لدول غرب أفريقيا

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "بريك آريان"، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الأعضاء في المنظمة، والارتقاء بمستوى الاستثمار والتنمية في القطاع الزراعي.

تناول اللقاء الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، عدداً من المحاور المهمة، التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الزراعية للدول الإسلامية، وعلى رأسها: سُبل دفع وتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي بين الدول الأعضاء في المنظمة، واستكشاف المزيد من الفرص المشتركة التي تخدم أهداف التنمية.

وبحث الجانبان أيضا توسيع آفاق التعاون من خلال نقل الخبرات المصرية المتراكمة والمتميزة في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي إلى الدول الأعضاء، فضلاً عن زيادة الفرص التدريبية التي تمنحها مصر في هذا المجال الحيوي، بالمركز الدولي المصري للزراعة، بالعلاقات الزراعية الخارحية، إضافة الى تركيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية وتنميتها، مع التأكيد على نقل خبرات مصر المتميزة في هذا القطاع، لا سيما للدول الأفريقية الأعضاء، فضلا عن التعاون في مجال الأمصال واللقاحات البيطرية لضمان سلامة وصحة الحيوانات.

وتم الاتفاق على تقديم مصر الدعم اللازم لدولة كازخستان فيما يخص مكافحة الجراد الصحراوي، انطلاقاً من الدور الريادي لمصر في هذا المجال.

من جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم الفني المصري للدول الأعضاء، لتعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى تعزيز التعاون مع دول القارة الافريقية لاعداد استراتيجيات للنهوض بقطاع الانتاج الحيواني خاصة مع دول غرب افريقيا، لافتا إلى استعدادا وزارة الزراعة لتقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم في الانشطة الزراعية المختلفة.

وفي ختام اللقاء، قدم المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، بريك آريان، الشكر والتقدير لوزارة الزراعة المصرية على دعمها المتواصل للمنظمة والدول الأعضاء، مشيداً بهذا التعاون المثمر والبناء الذي يسهم في تعزيز قدرات الدول الإسلامية على مواجهة تحديات الأمن الغذائي.

