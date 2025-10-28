قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيادة مجهزة.. الصحة تكشف عن خطتها لتأمين افتتاح المتحف المصري طبيا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

عقدت الوزارة اجتماعًا موسعًا لمتابعة الخطة التشغيلية المتكاملة لتأمين احتفالية الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، في الأول من شهر نوفمبر المقبل، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

حضر الاجتماع، الدكتور شريف وديع مستشار الوزير للطوارئ والرعاية العاجلة، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد شقوير رئيس المؤسسة العلاجية، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية، إلى جانب الدكتور تامر مدكور مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، والدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة.

تجهيز عيادة طبية ثابتة داخل المتحف

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة تشمل تجهيز عيادة طبية ثابتة داخل المتحف، مزودة بأحدث أجهزة رسم قلب، والمونيتور، والسونار، ومولدات الأكسجين، يشرف عليها طاقم متكامل يضم:

* استشاريين للرعاية الحرجة

* أخصائيي طوارئ

* أخصائي حروق وتجميل

لتقديم استجابة فورية لأي حالة طارئة

كما تم تخصيص 5 سيارات خدمات طبية متنقلة، بينهم:

* سيارتان للأمراض الباطنية

* سيارتان للجراحة

* سيارة واحدة للأشعة

وتعمل جميعها بتنسيق موحد مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، المرتبطة لحظيًا بغرفة إدارة الحدث في محافظة الجيزة؛ لتبادل البيانات واتخاذ القرارات الفورية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الخطة حددت ثلاثة مستويات للإخلاء:

1. المستوى الأول: مستشفى زايد التخصصي ومستشفى الهرم

2. المستوى الثاني: مبرة مصر القديمة، ومستشفى العجوزة

3. المستوى الثالث: معهد ناصر

كما تشمل الخطة:

* فرق انتشار سريع في محيط المتحف للتدخل الفوري

* متابعة مستمرة من إدارة مشروعات «رعايات مصر» لتلبية أي احتياجات عاجلة

* تأمين المطارات بسيارات طبية مجهزة لاستقبال الوفود الدولية

بينما يشمل التأمين الإسعافي داخل وخارج المتحف:

    * 8 سيارات إسعاف مجهزة

    * 2 سكوتر وجولف كار

    * 8 فريق إنقاذ 

وخارج حرم المتحف:

    * 15 سيارة إسعاف منتشرة في محيط منطقة المتحف، و 50 سيارة إسعاف لتأمين الطرق الرئيسية:

        * مصر - الإسكندرية الصحراوي

        * مدخل طريق مصر - الإسكندرية

        * طريق الرماية

        * طريق مصر - الفيوم

        * أمام مساكن ظباط الرماية

        * داخل المنطقة الأثرية

        * الطريق السياحي

مع رفع درجة الاستعداد القصوى بفرع هيئة الإسعاف.

تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بتطبيق معايير الاستجابة الطبية العالمية في الفعاليات الوطنية الكبرى، وقدرة النظام الصحي المصري على تأمين الأحداث العالمية بكفاءة عالية، وتقديم خدمات طبية متكاملة تعكس مكانة مصر الحضارية.

