أخبار البلد

من اليوم.. فقرات إذاعية ومسابقات طلابية عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس

صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

تشهد المدارس ابتداءا من اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 ، تنفيذ عددا من الإجراءات بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

حيث تبدأ المدارس من اليوم ، بناءا على تعليمات رسمية من وزارة التربية والتعليم ، تنفيذ فقرات بالبرنامج الإذاعي بجميع المدارس للحديث عن المتحف المصري الكبير  ، على أن يستمر ذلك حتى الخميس 6 نوفمبر 2025

كما تشهد المدارس من اليوم أيضا بدء تفعيل بعض الفنون الصحفية التي تبرز الحدث الكبير مثل (مقال صحفي - تقرير - حديث صحفي .. إلخ)

وسوف تشهد المدارس كذلك الإعلان عن مسابقتين هما :

  • مسابقة المقال الصحفي بعنوان المتحف المصري الكبير للمرحلتين الاعدادية والثانوية
  • مسابقة المنسق الإعلامي عن المتحف المصري الكبير لمرحلة التعليم الابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : ترسل الأعمال الفائزة ( عمل واحد عن كل مرحلة ) على مستوى المديرية للإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2025 

وفي نفس الإطار .. وجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مديرية التربية والتعليم بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية في طابور الصباح بجميع مدارس العاصمة، لتعريف الطلاب بـ المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه الأول من نوفمبر القادم ، وأهميته بالنسبة لمصر من الناحية الثقافية والسياحية حتى يستشعر الطلاب عظمة ما يتم بوطنهم من أعمال تجذب أنظار العالم ،وليواكبوا احتفالات الدولة بافتتاح أعظم وأكبر حدث ثقافى فى العالم.

وأكد محافظ القاهرة في بيان رسمي له على أهمية أن يتعرف الطلاب على تاريخ بلادهم ويرتبطوا بجذورهم العريقة، ويستشعروا الفخر لامتلاكهم هذا التاريخ الذى لا مثيل له، والذى مازال قادرًا على ابهار العالم، وليكون لهم محفزًا على استمرار الجهود للحفاظ علي هذا التاريخ، واتخاذه مثلًا لاستمرار العمل على رفع اسم بلادهم عاليًا.

المدارس المتحف المصري الكبير المتحف المصري التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



