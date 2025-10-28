قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الزمالك السابق ينتقد محمد السيد: ضجة بلا مستوى
في ذكرى رحيله.. طه حسين بين الأدب والدراما وعبقرية أحمد زكي في "الأيام"
ننشر نص دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
ذبحوا طفلاً واستخدموا كفيه للسحر والآثار.. جريمة تهز أسيوط وإحالة القتلة للمفتي
الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
الدعم السريع قتل أكثر من ألفي مواطن بالفاشر يومي الأحد والاثنين..تفاصيل
تايمز: ألمانيا تستعد لشراء معدات عسكرية ضخمة قادرة على الوصول إلى موسكو
مجزرة .. الدعم السريع يقتل أكثر من 2000 مدني بالفاشر
ديني

الإفتاء توضح حكم مرافقة الابن البالغ 15 عاما لأمه في الحج كمحرم

د. محمود شلبي
د. محمود شلبي
عبد الرحمن محمد

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، استفسارًا من أحد المواطنين حول مدى جواز أن يرافق الابن والدته في رحلة الحج كمَحرَم، إذا كان عمره 15 عامًا فقط، وما إذا كان ذلك مقبولًا شرعًا أو مرفوضًا بسبب

وردّ الدكتور شلبي موضحًا أن للمَحرَم شروطًا شرعية محددة لا بد من توافرها حتى يُعَدّ الشخص محرمًا للمرأة في السفر، ومن أبرز هذه الشروط أن يكون بالغًا، عاقلًا، قادرًا على التحرك، وقادرًا على حماية من يرافقها ودفع الضرر عنها، مشيرًا إلى أن من بلغ سنّ البلوغ وتوافرت فيه هذه الصفات الشرعية، يُعتبر محرمًا صحيحًا من الناحية الدينية.

وأوضح أمين الفتوى أن البلوغ في الشريعة هو الأساس في تحديد التكليف والمسؤولية، وليس مجرد بلوغ سنٍّ محددة، مؤكدًا أن من ظهرت عليه علامات البلوغ الشرعية كالحلم أو غيره، يدخل في حكم الرجال البالغين، ويُعامل على هذا الأساس من حيث الأحكام الشرعية.

وأضاف الدكتور شلبي أن هناك جانبًا آخر يجب مراعاته، وهو الجانب الإجرائي أو التنظيمي، الذي يتعلق بالقوانين واللوائح التي تضعها الجهات المختصة بتنظيم رحلات الحج والعمرة، وكذلك شركات السياحة، حيث قد تُحدد هذه الجهات سنًّا معينة للمَحرَم، مثل 18 أو 21 عامًا، وذلك لأسباب أمنية وإدارية وتنظيمية تتعلق بالسفر والإقامة في الأراضي المقدسة.

وبيّن أن هذه الشروط الإدارية لا تتعارض مع الحكم الشرعي، بل تأتي من باب التنظيم وحفظ الحقوق، مشددًا على أنه يجب على الراغبين في السفر الالتزام بها احترامًا للنظام المعمول به في تنظيم رحلات الحج.

وأكد الدكتور شلبي أن الفارق بين الحكم الشرعي والتنظيمي واضح؛ فشرعًا يُعد الابن البالغ العاقل محرمًا لأمه حتى لو كان في الخامسة عشرة من عمره إذا اكتملت فيه شروط البلوغ والعقل والقدرة، أما من حيث الإجراءات الرسمية، فقد لا يُسمح له بالسفر كمَحرَم إلا إذا بلغ السن التي تحددها الجهات المسؤولة عن الحج.

واختتم أمين الفتوى توضيحه بالتأكيد على ضرورة الجمع بين الالتزام بالأحكام الشرعية من جهة، ومراعاة القوانين الإدارية من جهة أخرى، حتى تكون الرحلة مستوفية للشروط الدينية والرسمية معًا.

دار الإفتاء محمود شلبي الحج المحرم السفر مع الأم

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

الواقعة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

بن غفير

أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير

مدير البنك الاهلي بمدينة السادات

حزن في المنوفية لوفاة مدير البنك الأهلي بمدينة السادات في حادث تصادم

صورة أرشيفية

"زوجي لا يتحدث".. سيدة من سوهاج ترفع دعوى طلاق بسبب "الصمت الزوجي"

جانب من الحدث

القوافل الرياضية تنشر البهجة على وجوه الأطفال بأحياء وشوارع الوادي الجديد

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة
وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة
وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

هل تشتري سيارة الآن؟ خبير ينصح بالانتظار لنهاية العام في هذه الحالة

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

