هتلر عصرنا.. متظاهرون يهاجمون ترامب في مطعم بواشنطن

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر لحظة استهجان المتظاهرين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطعم بواشنطن يوم الثلاثاء، وهم يهتفون: "حرروا واشنطن! حرروا فلسطين! ترامب هو هتلر عصرنا!".

واقترب الجمهوري البالغ من العمر 79 عاما من المتظاهرين الذين كانوا يهتفون في المطعم، وتوقف على بعد بضعة أقدام منهم لبضع لحظات، وأومأ برأسه وابتسم بهدوء دون تقديم أي رد.

وبعد ثوانٍ، أشار ترامب إلى إخلاء المنطقة، قائلاً: "هيا، لنذهب".

وبعد ذلك قام عناصر الخدمة السرية بتحريك المتظاهرين الذين كانوا يرفعون لافتات عليها العلم الفلسطيني.

يمكن سماع الآخرين في المطعم وهم يطلقون صيحات الاستهجان أو يهتفون "الولايات المتحدة الأمريكية! الولايات المتحدة الأمريكية!".

يعد تناول العشاء في الأماكن العامة حدث نادر بالنسبة لترامب، لكن السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت أكدت أنه وفريقه استمتعوا بتناول السلطعون والروبيان والسلطة وشرائح اللحم والحلوى على العشاء في مطعم يقع على بعد بضعة شوارع من البيت الأبيض.

وانضم إلى ترامب نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب رئيس الأركان ستيفن ميلر، وليفيت وآخرون.

وفي أحد الفيديوهات، يظهر فانس وهو يصافح الزبائن ويطلب منهم الاستمتاع بوجبتهم.

وقبيل تناول الوجبة، قال ترامب للصحافة إن "المطاعم تزدهر الآن" في العاصمة، وأرجع الفضل إلى حملته على العاصمة وإلى قوات الحرس الوطني.

وقال مراسلو صحيفة بول إنه تم استقباله بهتافات عالية من الناس على الجانب الآخر من الشارع وبعض صيحات الاستهجان.