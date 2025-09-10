إيران تشكر مصر على دورها في إنجاح اتفاقها مع وكالة الطاقة الذرية

أشاد وزير الخارجية الإيراني بالدور البارز الذي لعبته مصر في التوصل إلى إطار تعاون جديد بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد أن هذا الإنجاز الدبلوماسي لم يكن ليتحقق لولا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري.

وقال الوزير الإيراني في تصريح رسمي إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الشفافية والتعاون النووي، مضيفًا: "هذا التعاون أصبح ممكنًا بفضل المساعي الحثيثة التي بذلها الرئيس السيسي ووزير الخارجية المصري، والذين وفرا مناخًا إيجابيًا ساعد على تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات".

وفي بيان متزامن، نشر وزير الخارجية الإيراني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) تغريدة جاء فيها:

"تعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بالغ شكرها وتقديرها لحكومة جمهورية مصر العربية، لدورها البارز والبناء في تسهيل مسار الدبلوماسية. إن إطار التعاون بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية – الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتجنّب الإجراءات غير القانونية والاستفزازية، وبالاستجابة المتبادلة لحسن نوايا إيران – قد أصبح ممكناً بفضل مساعي معالي وزير الخارجية المصري، ودعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. إن الشعب الإيراني صديق لجميع الدول التي تُفضّل طريق السلام على دروب الصراع والتوتر".

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس عودة تدريجية للدور المصري كوسيط إقليمي في القضايا النووية والأمنية، إلى جانب أدواره التقليدية في ملفات الشرق الأوسط، إذ تسعى القاهرة إلى تثبيت موقعها كجسر للتواصل بين طهران والمجتمع الدولي.

ويأتي هذا التعاون بعد سنوات من التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث شكّلت الخلافات حول الأنشطة النووية الإيرانية أحد أبرز مصادر القلق لدى القوى الغربية.

ومن شأن الاتفاق الجديد أن يسهم في تخفيف التوترات، وفتح الباب أمام استئناف الحوار الدبلوماسي بشأن مستقبل الملف النووي الإيراني.