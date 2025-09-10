قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الإيرانية: طهران تقدر الدور المصري بشأن برنامجنا النووي
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفيي أبنوب المركزي والمبرة للتأمين الصحي بأسيوط
تباطؤ التضخم السنوي في مصر إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو
ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.2% لشهر أغسطس 2025
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف
الطائرة الأولى من صفقة مصر للطيران الجديدة مع إيرباص تظهر بفرنسا.. شاهد
إسرائيل تتحدى واشنطن وتبرر اغتيال قادة حماس في الدوحة أمام مجلس الأمن
الغارة الإسرائيلية على الدوحة.. تحول خطير في قواعد الاشتباك يهدد الوساطة القطرية واستقرار المنطقة
مصطفى الفقي: إسرائيل تتجنب مواجهة مصر.. والقاهرة قوة عاقلة في محيط مضطرب
إيران تشكر مصر على دورها في إنجاح اتفاقها مع وكالة الطاقة الذرية
الخارجية الإيرانية: مصر استخدمت جميع مساعيها لتسهيل التوصل لاتفاق القاهرة
أخبار العالم

إيران تشكر مصر على دورها في إنجاح اتفاقها مع وكالة الطاقة الذرية

الرئيس السيسي يتوسط عراقجي ومدير الوكالة الذرية
الرئيس السيسي يتوسط عراقجي ومدير الوكالة الذرية
القسم الخارجي

أشاد وزير الخارجية الإيراني بالدور البارز الذي لعبته مصر في التوصل إلى إطار تعاون جديد بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد أن هذا الإنجاز الدبلوماسي لم يكن ليتحقق لولا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري.

وقال الوزير الإيراني في تصريح رسمي إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الشفافية والتعاون النووي، مضيفًا: "هذا التعاون أصبح ممكنًا بفضل المساعي الحثيثة التي بذلها الرئيس السيسي ووزير الخارجية المصري، والذين وفرا مناخًا إيجابيًا ساعد على تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات".

وفي بيان متزامن، نشر وزير الخارجية الإيراني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) تغريدة جاء فيها:

"تعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بالغ شكرها وتقديرها لحكومة جمهورية مصر العربية، لدورها البارز والبناء في تسهيل مسار الدبلوماسية. إن إطار التعاون بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية – الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتجنّب الإجراءات غير القانونية والاستفزازية، وبالاستجابة المتبادلة لحسن نوايا إيران – قد أصبح ممكناً بفضل مساعي معالي وزير الخارجية المصري، ودعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. إن الشعب الإيراني صديق لجميع الدول التي تُفضّل طريق السلام على دروب الصراع والتوتر".

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس عودة تدريجية للدور المصري كوسيط إقليمي في القضايا النووية والأمنية، إلى جانب أدواره التقليدية في ملفات الشرق الأوسط، إذ تسعى القاهرة إلى تثبيت موقعها كجسر للتواصل بين طهران والمجتمع الدولي.

ويأتي هذا التعاون بعد سنوات من التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث شكّلت الخلافات حول الأنشطة النووية الإيرانية أحد أبرز مصادر القلق لدى القوى الغربية. 

ومن شأن الاتفاق الجديد أن يسهم في تخفيف التوترات، وفتح الباب أمام استئناف الحوار الدبلوماسي بشأن مستقبل الملف النووي الإيراني.

