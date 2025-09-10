تحذير صارم .. رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل استهداف حماس في أي وقت ومكان

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن تل أبيب ستواصل استهداف قيادة حماس على أي مدى قريب أو بعيد.

وزعم رئيس الأركان الإسرائيلي أن حماس أفشلت كل محاولات التفاوض مرارًا وتكرارًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تهدأ حتى تستعيد الرهائن وتقضي على حماس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن هجومًا على الدوحة مستهدفًا اجتماع قادة حماس الذين كانوا يبحثون مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مسئول بالقوات الجوية الإسرائيلية قوله إنه لا يمكن لأي شخص كان في المبنى بالدوحة أن ينجو.

وأضافت الصحيفة أن جهاز الشاباك الإسرائيلي ينتظر النتائج النهائية للهجوم في قطر، وهي العملية التي تم التخطيط لها منذ أسابيع.

وكشفت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر تنفيذ هجوم الدوحة رغم اعتراض قيادات أمنية بشأن التوقيت.

وشنّ رئيس الوزراء القطري هجومًا لاذعًا على إسرائيل بعد الغارة التي شنها جيش الاحتلال ضد وفد حركة حماس المفاوض في الدوحة.

ووصف الغارة الإسرائيلية على الدوحة بأنها "إرهاب دولة"، وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاسم، قائلًا: “هذه الأعمال البربرية لا تعكس إلا همجية هذا الشخص، الذي يجر المنطقة إلى وضع لا يمكن إصلاحه للأسف”.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة مساء الثلاثاء، أن قطر "لن تدخر جهدًا" لوقف الحرب في قطاع غزة، لكنه أضاف: “فيما يتعلق بالمحادثات الحالية، لا أعتقد أن هناك أي مبرر الآن بعد أن رأينا هجومًا كهذا”.