لن ينجو أحد | «معاريف»: الهجوم الإسرائيلي على قطر فشل في اغتيال قادة الصف الأول لحماس

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر، الذي استهدف وفد حماس المفاوض في الدوحة، والذي فشل في تحقيق هدف اغتيال قادة الصف الأول من الحركة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالقوات الجوية الإسرائيلية قوله إنه "لا يمكن لأي شخص كان في المبنى بالدوحة أن ينجو".

وأضافت معاريف أن جهاز الشاباك الإسرائيلي ينتظر النتائج النهائية للهجوم في قطر، وهي العملية التي تم التخطيط لها منذ أسابيع.

وكشفت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر تنفيذ هجوم الدوحة رغم اعتراض قيادات أمنية بشأن التوقيت.

وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن إسرائيل بدأت التحضير لهجوم معقد ضد قادة حماس بالخارج منذ أشهر، وأضافت أن إسرائيل خصصت ما لا يقل عن 10 طائرات حربية للعملية في قطر.

وشنّ رئيس الوزراء القطري هجومًا لاذعًا على إسرائيل بعد الغارة التي شنها جيش الاحتلال ضد وفد حركة حماس المفاوض الموجود في الدوحة، ووصف الغارة بأنها "إرهاب دولة"، وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاسم، قائلًا: “هذه الأعمال البربرية لا تعكس إلا همجية هذا الشخص، الذي يجر المنطقة إلى وضع لا يمكن إصلاحه للأسف”.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة مساء الثلاثاء، أن قطر "لن تدخر جهدًا" لوقف الحرب في قطاع غزة، مضيفًا: “فيما يتعلق بالمحادثات الحالية، لا أعتقد أن هناك أي مبرر الآن بعد أن رأينا هجومًا كهذا”.