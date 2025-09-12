ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جزيرة "بالي" الإندونيسية إلى 16 شخصا

أعلنت الوكالة الإندونيسية للتخفيف من آثار الكوارث اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها جزيرة "بالي" إلى 16 شخصا.



ونقلت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) الناطقة باللغة الإنجليزية عن المتحدث باسم الوكالة عبد المهاري قوله: "إن عدد الضحايا ارتفع بعد أن تمكنت فرق البحث والانقاذ مساء أمس الخميس، من انتشال جثة شخص، فيما لا يزال أخر في عداد المفقودين وتتواصل جهود البحث عنه".



كانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت حالة الطوارئ لمدة سبعة أيام اعتبارا من العاشر من سبتمبر الجاري.. فيما نشر الجيش أكثر من 300 فرد لإجلاء ضحايا الفيضانات من الجزيرة، وذلك حسبما أفاد المسئول بالجيش الإندونيسي واهيو يودهايانا.



وتسببت الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في إغلاق الطرق الرئيسية ووقوع انهيارات أرضية في بعض المناطق بالجزيرة.