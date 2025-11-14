جورج كلوني لصحيفة عبرية: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيّفنا بعد الموت

أدلى النجم الأمريكي جورج كلوني، في مقابلة نادرة مع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بعدد من التصريحات التي تعكس هواجسه من التحولات المتسارعة في عالم السينما والتكنولوجيا، وتحديدًا ما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي على مهنة التمثيل ومستقبل الإبداع الإنساني.

وتطرّق كلوني خلال الحوار مع الصحيفة العبرية، إلى المخاوف المتزايدة في هوليوود من استخدام الذكاء الاصطناعي في استنساخ أصوات وصور الفنانين بعد وفاتهم، مؤكدًا أنه «غير مستعد مطلقًا للظهور في إعلان أو عمل فني بعد موته»، ومشددًا على أن التكنولوجيا ـ رغم فوائدها ـ «تفتح الباب أمام تلاعب غير مسبوق بالهوية الفنية».

كما عبّر كلوني عن رؤيته بشأن أزمة الثقة بين الجمهور وصناع السينما في ظل تسارع الإنتاج على حساب النوعية، معتبرًا أن «الضجيج الهائل حول المحتوى الرقمي الجديد يطغى أحيانًا على القصص العميقة التي تستحق أن تُروى».

الحوار، رغم اختصاره، قدّم لمحة واضحة عن حالة القلق التي يعيشها أحد أبرز نجوم هوليوود مع اقتراب الصناعة من منعطف تكنولوجي غير مسبوق، في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول قدرة المبدعين على حماية صورهم وهويتهم الفنية في عالم يتغيّر بسرعة.