سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016

أصدرت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية، بيانا اليوم الجمعة بشأن التقارير الصحفية التي قالت إن أحمد الشرع الرئيس المؤقت لسوريا، كان يتعاون مع التحالف الدولي عام 2016 ضد تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

الشرع ينسق مع التحالف الدولي

وقالت الرئاسة السورية "نشير إلى أن الرئيس الشرع لم ينسّق أو يتعاون مع أي جهةٍ أجنبية في هذا الإطار ولم تصدر عنه توجيهات تتعلق بذلك، ونؤكد أن جميع القرارات والإجراءات المتخذة آنذاك جاءت بقرارٍ داخلي مستقل دون أي تنسيق أو طلب من أي طرف خارجي".

داعش والقاعدة

وأضافت "نؤكد عدم صحة المعلومات التي وردت في تقارير صحفية عن وجود تعاون بين الرئيس الشرع مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة" منذ 2016، ونود التوضيح أن ما سبق لا يعدو كونه ادعاءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نشرت تقريرا قبل يومين نقلاً عن مسؤولين سوريين ودبلوماسيين غربيين رفضوا الكشف عن هويتهم، أن أحمد الشرع كان يتعاون مع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وتنظيم "القاعدة"، منذ سيطرته على جزء من الأراضي في شمال غرب سوريا في العام 2016.