أحمد الشرع: نتمسك بمحاكمة بشار الأسد ونسعى لاتفاق سلام متوازن مع إسرائيل برعاية أمريكية

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع تمسّك حكومته بخيار محاكمة بشار الأسد، الذي لجأ إلى روسيا عقب سقوط نظامه في ديسمبر الماضي، موضحًا أن هذا الملف يُعدّ "إزعاجًا حقيقيًا لموسكو".

وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية خلال زيارته التاريخية إلى الولايات المتحدة، قال الشرع إن "روسيا كانت في حالة حرب معنا لعشر سنوات، وكانت حربًا شديدة القسوة، ورغم إعلانهم أكثر من مرة عن مقتلي، فإننا اليوم نسعى لعلاقات جديدة قائمة على المصالح المشتركة".



وأشار الرئيس السوري إلى أن بلاده تسعى للحفاظ على علاقات متوازنة مع موسكو دون التفريط في حقها بمساءلة الأسد، مؤكدًا: "نحتاج روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن، لكننا لن نتخلى عن العدالة".



وكشف الشرع أن مفاوضات مباشرة تجري حاليًا بين سوريا وإسرائيل، وأن بلاده قطعت شوطًا مهمًا نحو اتفاق سلام شامل، موضحًا: "حاربنا إسرائيل قبل خمسين عامًا، وجرى توقيع اتفاق فك الاشتباك عام 1974 الذي استمر نصف قرن، لكن بعد سقوط نظام الأسد ألغت إسرائيل الاتفاق وطردت بعثة الأمم المتحدة من المنطقة الحدودية".



وأضاف أن إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة جوية داخل سوريا منذ ديسمبر 2024 استهدفت مواقع استراتيجية، من بينها القصر الرئاسي ووزارة الدفاع، مؤكدًا أن بلاده امتنعت عن الرد العسكري حفاظًا على مسار إعادة الإعمار.

كما أوضح أن الولايات المتحدة تشارك في دعم المفاوضات الجارية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أبدى دعمه الصريح للتوصل إلى اتفاق سريع"، وأن عدة قوى دولية تتبنى الموقف السوري الجديد.



وحول المطالب الإسرائيلية بإقامة منطقة منزوعة السلاح جنوب دمشق، قال الشرع إن "الموضوع شديد التعقيد"، مضيفًا: "إذا استُخدمت هذه المنطقة لمهاجمة إسرائيل، فسيُحمّلونا المسؤولية، رغم أننا أصحاب الأرض".



وختم الرئيس السوري حديثه قائلًا: "احتلت إسرائيل الجولان بحجة الدفاع عن نفسها، والآن تريد فرض الشروط نفسها في الجنوب. إذا استمر هذا المنطق، فسيصل الاحتلال إلى وسط سوريا، وربما إلى أوروبا يومًا ما".