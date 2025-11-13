براك: زيارة أحمد الشرع واشنطن تاريخية.. وإلغاء قانون قيصر قريبا

وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط توم براك زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن بأنها "نقطة تحول حاسمة في تاريخ المنطقة"، معتبرًا أنها تمثل الانتقال الأكبر لسوريا من مرحلة العزلة إلى مرحلة الشراكة الدولية، داعيًا إلى إلغاء قانون قيصر كـ"خطوة تالية" في مسار التطبيع الكامل مع دمشق.

وقال براك في بيان صدر اليوم الخميس إنه تشرف بمرافقة الشرع إلى البيت الأبيض، في أول زيارة لرئيس سوري منذ استقلال البلاد عام 1946، مضيفًا أن اللقاء بين الرئيسين السوري والأمريكي دونالد ترامب جرى في أجواء “دافئة وبناءة”، وتركز على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

وأكد براك أن ترامب جدد خلال الاجتماع التزامه رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على استبدال “النفور بالانخراط” ومنح الشعب السوري “فرصة حقيقية للتجديد وإعادة البناء”.

وأضاف أن اللقاء، الذي شارك فيه عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بينهم نائب الرئيس ج. دي. فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، شهد تأكيد التزام دمشق بالانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والعمل المشترك لمواجهة التنظيمات المتطرفة الأخرى.

ووصف براك الزيارة بأنها إطار تاريخي جديد يعيد تعريف موقع سوريا في الشرق الأوسط، قائلاً إن “دمشق انتقلت من كونها مصدرًا للتوتر إلى شريك في مكافحة الإرهاب، ومساهم في استقرار المنطقة”.

كما كشف المبعوث الأمريكي عن جلسة ثلاثية جمعت وزيري الخارجية السوري والتركي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، جرى خلالها رسم ملامح الإطار الأمريكي التركي السوري الجديد، الذي يشمل دمج قوات سوريا الديمقراطية في الهياكل الاقتصادية والدفاعية والمدنية السورية.

وأشار البيان إلى أن المباحثات تناولت أيضًا إعادة تعريف العلاقات التركية – السورية – الإسرائيلية، والتقدم في تفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، إضافة إلى القضايا الحدودية مع لبنان.

وفي ختام بيانه، دعا براك الكونجرس الأمريكي إلى الإلغاء الكامل لقانون قيصر، معتبراً أن ذلك “خطوة ضرورية لتمكين الحكومة السورية الجديدة من إعادة تشغيل الاقتصاد الوطني والسماح للشعب السوري بالانتقال من البقاء إلى الازدهار”.