تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
«مفيش حاجة تبرر الشتيمة».. عمرو الدردير يُوجّه رسالة لجمهور الزمالك بشأن زيزو
حقك محفوظ.. وزارة العمل تعيد لمواطن من ذوي الهمم أجره المتأخر
موجة تقلبات جوية مفاجئة.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا
مصر وتركيا تؤكدان دعم حل الدولتين وتوحيد الصف الفلسطيني وبحث تنفيذ آليات التعاون المشترك
محافظ الإسكندرية: رفع الوعي وتفعيل المبادرات الداعمة لصحة المواطنين
"الوزراء" يستعرض ملامح المدن المستدامة في ظل التحديات البيئية والتحولات الحضرية
حسين فهمي يشارك في حلقة نقاشية عن الترميم الرقمي
جامعة أسوان تشارك في مبادرة صحّح مفاهيمك لنشر الوعي
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: إرهاب المستوطنين لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني
قافلة "زاد العزة" الـ 72 تدخل إلى قطاع غزة
البورصة تختتم الأسبوع على صعود جماعي للمؤشرات
أخبار العالم

براك: زيارة أحمد الشرع واشنطن تاريخية.. وإلغاء قانون قيصر قريبا

ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض
القسم الخارجي

وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط توم براك زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن بأنها "نقطة تحول حاسمة في تاريخ المنطقة"، معتبرًا أنها تمثل الانتقال الأكبر لسوريا من مرحلة العزلة إلى مرحلة الشراكة الدولية، داعيًا إلى إلغاء قانون قيصر كـ"خطوة تالية" في مسار التطبيع الكامل مع دمشق.

وقال براك في بيان صدر اليوم الخميس إنه تشرف بمرافقة الشرع إلى البيت الأبيض، في أول زيارة لرئيس سوري منذ استقلال البلاد عام 1946، مضيفًا أن اللقاء بين الرئيسين السوري والأمريكي دونالد ترامب جرى في أجواء “دافئة وبناءة”، وتركز على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

وأكد براك أن ترامب جدد خلال الاجتماع التزامه رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على استبدال “النفور بالانخراط” ومنح الشعب السوري “فرصة حقيقية للتجديد وإعادة البناء”.

وأضاف أن اللقاء، الذي شارك فيه عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بينهم نائب الرئيس ج. دي. فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، شهد تأكيد التزام دمشق بالانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والعمل المشترك لمواجهة التنظيمات المتطرفة الأخرى.

ووصف براك الزيارة بأنها إطار تاريخي جديد يعيد تعريف موقع سوريا في الشرق الأوسط، قائلاً إن “دمشق انتقلت من كونها مصدرًا للتوتر إلى شريك في مكافحة الإرهاب، ومساهم في استقرار المنطقة”.

كما كشف المبعوث الأمريكي عن جلسة ثلاثية جمعت وزيري الخارجية السوري والتركي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، جرى خلالها رسم ملامح الإطار الأمريكي التركي السوري الجديد، الذي يشمل دمج قوات سوريا الديمقراطية في الهياكل الاقتصادية والدفاعية والمدنية السورية.

وأشار البيان إلى أن المباحثات تناولت أيضًا إعادة تعريف العلاقات التركية – السورية – الإسرائيلية، والتقدم في تفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، إضافة إلى القضايا الحدودية مع لبنان.

وفي ختام بيانه، دعا براك الكونجرس الأمريكي إلى الإلغاء الكامل لقانون قيصر، معتبراً أن ذلك “خطوة ضرورية لتمكين الحكومة السورية الجديدة من إعادة تشغيل الاقتصاد الوطني والسماح للشعب السوري بالانتقال من البقاء إلى الازدهار”.

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

الليثي

السيارة اتقلبت مرتين.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث إسماعيل الليثي

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

حسين خضير

برلماني: الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حرص القيادة على صون الحقوق

انتخابات مجلس النواب 2025

بدء الصمت لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات النواب في هذا الموعد.. اعرف المحظورات

الرئيس السيسي

برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأكيد على دولة العدالة وسيادة القانون

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

