أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق

تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع لصحيفة واشنطن بوست قبل عودته إلى دمشق من الولايات المتحدة. وقال: "نجري مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا نحو التوصل إلى اتفاق.

ولكن للتوصل إلى اتفاق نهائي، يجب على إسرائيل الانسحاب إلى الحدود التي كانت قائمة قبل 8 ديسمبر".

وعندما سُئل عما إذا كان سيوافق على نزع السلاح من المنطقة الواقعة جنوب دمشق، أجاب: "في النهاية، هذه أراضٍ سورية، ويجب أن تتمتع سوريا بحرية إدارة أراضيها".

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" ضرورة محاسبة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وقال الشرع الذي قام بزيارة تاريخية للبيت الأبيض، خلال المقابلة أنه: "يجب أن تسود العدالة. لقد أنشأنا لجنة للعدالة بهدف محاسبة جميع من تورطوا في الجرائم التي ارتكبت، بما في ذلك بشار الأسد".

وفي أكتوبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقائه صحفيين من دول عربية أن بشار الأسد وأفراد عائلته يقيمون في روسيا لأسباب إنسانية بحتة، نظرا لوجود تهديد مباشر على حياته لو بقي في وطنه.