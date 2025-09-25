قبل مواجهته السبت.. تعرف على منتخب اليابان أول منافس لمصر في كأس العالم للشباب

يستهل منتخب مصر مشواره في النسخة رقم 24 لكأس العالم للشباب بمواجهة صعبة أمام نظيره الياباني مساء السبت على ملعب خوليو مارتينيز برادانوس بالعاصمة سانتياجو في افتتاح منافسات المجموعة الأولى للبطولة.

ألقى الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم الضوء على عملاق الكرة الآسيوية، الذي يواجه منتخب مصر في النهائيات لأول مرة في النقاط التالية.

- تحمل هذه المشاركة الرقم 12 في تاريخ "أحفاد الساموراي" في البطولة منذ انطلاقة نسختها الأولى في ضيافة تونس عام 1977.

- أفضل إنجازات منتخب اليابان كان بلوغ المباراة النهائية في نيجيريا سنة 1999 لكنه خسر أمام منتخب إسبانيا برباعية دون مقابل.

- في النسخة السابقة في الأرجنتين 2023 ودع منذ الدور الأول بحلوله ثالثاً في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من فوز على السنغال (1 – 0) وخسارتين أمام كولومبيا (1 – 2) والكيان الصهيوني (1 – 2) أيضاً.

- يبدأ منتخب اليابان مشواره أمام منتخب مصر مساء السبت خوليو مارتينيز برادانوس ’ ثم يواجه منتخب تشيلي صاحب الأرض في 30 من نفس الشهر على ذات الملعب بالعاصمة سانتياجو ’ قبل أن يختتم مسيرته بمواجهة منتخب نيوزيلندا على ملعب إلياس فيجروا براندر بمدينة فالبارايسو في 3 أكتوبر.

- تأهل منتخب اليابان لنهائيات كأس العالم بعد بلوغه المربع الذهبي في كأس آسيا بالصين أقيمت خلال الفترة من 12 فبراير حتى 1 مارس بمشاركة 16 منتخباً.

- خاض منافسات البطولة في المجموعة الرابعة وحل ثانياً برصيد 5 نقاط من فوز على تايلاند (3 – 0) وتعادلين مع سوريا (2 – 2) ومنتخب كوريا الجنوبية صاحب المركز الأول برصيد 7 نقاط بنتيجة (1 – 1).

- في ربع النهائي تخطى منتخب إيران بركلات الترجيح بعد التعادل (1 – 1) وتأهل للمونديال ’ ثم خسر أمام أستراليا (0 – 2) في نصف النهائي.

- يقود يوزو فوناكوشي (48 سنة) منتخب اليابان للشباب منذ 1 مايو 2024 واختار قائمة تضم 21 لاعباً لخوض البطولة بينهم 3 محترفين هم كيتا كازوناري قلب دفاع ريال سوسيداد الإسباني ’ كوزوجي كيتا ظهير أيسر ديورجاردنز السويدي وأغلى لاعبي الفريق بقيمة 4 ملايين يورو، بالإضافة لتاكا أوكا رينتو مهاجم فالنسيان الفرنسي البالغ من العمر 18 عاماً فقط.

- مع هذا الثلاثي تضم تشكيلة "الساموراي" عددا آخر من العناصر المتميزة التي تنشط في أندية محلية ومن المتوقع أن تلمع في البطولة وتحصل على فرصة للاحتراف الخارجي وأبرزها سويتشيرو موري مدافع ناجويا جرامبوس ’ ريونوسوكي ساتو متوسط ميدان فاجيانو أوكاياما ويوتو أوزيكي لاعب وسط كاواساكي فرونتال.