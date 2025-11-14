قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 15-11-2025
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار بالمنيا
والدة الطفلة فاطمة تبكي: قبل ما تدخل العمليات قالتلي خايفة أموت ياماما
ديمقراطية| أبلة فاهيتا تكشف لـ عمرو أديب مفاجأة عن ليلة فونطاستيك
مهندس صوت فرقة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مصرع الفنان
لتحديث بطاقة التموين.. الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي 2025
كرسي فارغ يتسلم رئاسة مجموعة العشرين من جنوب أفريقيا
نانسي عجرم : لا أحد بلا هم … ومسؤوليتي أفرّح الناس
مينا ماهر ينعى محمد صبري بكلمات مؤثرة: هتوحشني يا كونت يا صاحبي
نانسي عجرم تكشف علاقتها بـ جيجي لامارا: أبي وأخي ومدير أعمالي
الدفاع السورية: إصابة مدنيين في قصف صاروخي على دمشق
فن وثقافة

مخرجة فيلم الركض الصامت: مشهد موت الطفلة كان صعبا.. وفضلت عدم صراخ الأم

ندوة فيلم الركض الصامت
ندوة فيلم الركض الصامت
أحمد إبراهيم

كشفت مارتا بيرجمان أن مشهد موت الطفلة ضمن أحداث فيلم "الركض الصامت" كان من أصعب المشاهد وتعمدنا أن لا يكون هناك حالة من الصراخ من قبل الأم.

وأضافت مارتا بيرجمان خلال ندوة الفيلم بمهرجان القاهرة السينمائي : الام فى هذه اللحظة التي فقدت فيها الطفلة كانت رافضة تماما للواقع ولم تصدق ان ابنتها ماتت.

واضافت مارتا : اننى فضلت ان نركز أكثر على الام والأب وتعاملهما مع الموقف خاصة انهما لاجئين يحاولان ان يهاجرن الى بلجيكا.

وعرض اليوم الجمعة 14 نوفمبر في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46 فيلم "الركض الصامت" من إخراج مارتا بيرجمان، في عرضه العالمي الأول ضمن أفلام المسابقة الدولية، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم روائي طويل من إنتاج بلجيكا وكندا، ناطق باللغتين الفرنسية والعربية، وتبلغ مدته 94 دقيقة.

تدور أحداث "الركض الصامت" حول سارة وآدم وابنتهما البالغة عامين، الذين وصلوا إلى بلجيكا بطريقة غير شرعية ويأملون في الوصول إلى إنجلترا أخيرًا. محشورين مع آخرين في شاحنة صغيرة، يبدأ الخوف في التغلب على الأمل، بينما يقوم رضوان، الشرطي المخضرم منذ 20 عامًا، بمطاردة مهربي البشر عبر شبكة الطرق السريعة المزدحمة. تتغير الأحداث بشكل حاسم في إحدى الليالي عندما حاول هو وشريكه إجبار شاحنة صغيرة يُشتبه في أنها تنقل مهاجرين على التوقف، لتتكشف سلسلة من التوترات الإنسانية والمخاطر اليومية التي تواجه المهاجرين.
الفيلم من إخراج مارتا بيرجمان، المولودة عام 1962 في بوخارست. حصلت على شهادات في الصحافة والتواصل من جامعة بروكسل الحرة، والإخراج السينمائي من المعهد الوطني للصحافة والإعلام في بروكسل. بدأت مسيرتها المهنية كصحفية مستقلة في التلفزيون والصحافة المكتوبة، قبل أن تتجه لصناعة الأفلام الوثائقية التي ركّزت فيها على رومانيا ومجتمعات الروما. في عام 2018، أخرجت فيلمها الروائي الطويل الأول "وحيدًا في حفل زفافي" من إنتاج شركة فراكاس للإنتاج، وصُوّر بين بلجيكا ورومانيا وعُرض في مهرجان كان السينمائي الدولي. ويُعد "الركض الصامت" فيلمها الروائي الطويل الثاني.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

مارتا بيرجمان فيلم الركض الصامت مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

