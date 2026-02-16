تشكيل مودرن سبورت أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق كهرباء الإسماعيلية بالدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، خالد رضا، علي فوزي

خط الوسط: غنام محمد، محمد صبري، محمد مسعد، رشاد المتولي

هجوم: حسام حسن، محمود ممدوح

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، وليد فرج، أحمد يوسف، أحمد مصطفى، عماد حمدي، عبد الرحمن شيكا، محمود شعبان، جودوين شيكا، ارنولد ايبا

ويستضيف ملعب ستاد القاهرة، في تمام الخامسة مساءً مباراة فريق مودرن سبورت نظيره كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة ال١٨ من مسابقة دوري nile.