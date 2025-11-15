قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعب غير مبرر الأبرز.. أعراض لا تتجاهلها تدل على احتياج الجسم لـ فيتامين
ماذا تسمى سورة النصر؟.. انتبه لـ10 أسرار إذا كنت من المظلومين
البحوث الزراعية ينظم الملتقى العملي الثالث حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم
أحمد غنيم: الزوار سيدخلون المتحف المصري الكبير بتوقيتات محددة
OpenAI تتعلم الدرس وتطلق تحديث ChatGPT الضخم لمعالجة أخطاء الماضي
روسيا تعلن رفع القيود المفروضة على مطاري سامارا وساراتوف
أحمد مراد يكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار فيلم "الست"
إنفجارات عنيفة بمصنع للكيماويات الزراعية بالأرجنتين وإصابة 15 شخصًا
دعاء بعد الصلاة يقضي حاجتك وديونك ويوسع رزقك.. بـ13كلمة تنال الفرج
خلال دقائق.. قائمة الخدمات المتوفرة فى ماكينة الأحوال المدنية
تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
محمد ثروت: التمثيل مع اللا شيء التحدي الأكبر بفيلم أوسكار عودة الماموث
أسماء عبد الحفيظ

إذا كنتِ تشعرين بتعب غير مبرر أو تغيّرات غريبة في جسمك، فربما تكون هذه إشارة واضحة أن جسمك يحتاج لبعض الفيتامينات، نقص الفيتامينات يظهر دائمًا على شكل أعراض واضحة، لكن كثير من النساء يتجاهلنها. 

أعراض لا تتجاهليها تدل على أن جسمك يحتاج لفيتامين

إليك أهم الأعراض الشائعة التي تؤكد أن جسمك بحاجة لدعم غذائي أو مكملات، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. تعب وإرهاق مستمر بدون سبب

الإرهاق الدائم قد يشير إلى نقص فيتامين B12 أو الحديد. هذه الفيتامينات مسؤولة عن الطاقة وصناعة خلايا الدم، ونقصها يجعلك تشعرين بالوهن طوال الوقت.

2. تساقط الشعر وضعف الأظافر

إذا لاحظتِ تساقطًا زائدًا في الشعر أو تقصّفًا مستمرًا بالأظافر، فهذا قد يدل على نقص البيوتين، فيتامين D، أو الحديد.

3. شحوب البشرة وبهتان الوجه

شحوب الوجه قد يكون علامة على فقر الدم الناتج عن نقص الحديد أو نقص فيتامين B12. البشرة تصبح باهتة ومرهقة حتى لو نمتِ جيدًا.

4. تشققات في زوايا الفم

من العلامات المعروفة التي تشير إلى نقص فيتامين B2 أو B3 أو الحديد. تظهر التشققات عادة عند زوايا الفم وتكون مؤلمة أحيانًا.

5. ضعف التركيز والنسيان

النسيان المتكرر وصعوبة التركيز قد تكون علامة على نقص فيتامينات B المركبة، خاصة B12، لأنها مسؤولة عن صحة الأعصاب والدماغ.

6. آلام العظام والمفاصل

الألم المستمر في العظام أو الإحساس بخمول عضلي قد يعني نقص فيتامين D، وهو من أكثر الفيتامينات التي تعاني النساء من نقصها بسبب قلة التعرض للشمس.

7. تقلبات مزاجية وقلق

نقص فيتامين D وB6 قد يسبب توترًا وقلقًا وإحساسًا بعدم التوازن النفسي، لأن هذه الفيتامينات تدخل في تصنيع هرمونات السعادة مثل السيروتونين.

8. تشنجات العضلات

التشنجات الليلية أو ألم العضلات قد تكون علامة على نقص المغنيسيوم أو الكالسيوم أو فيتامين D.

9. بطء التئام الجروح

إذا لاحظتِ أن جروحك تحتاج وقتًا أطول للالتئام، فقد يكون لديك نقص في فيتامين C أو الزنك.

10. ضعف المناعة وكثرة نزلات البرد

إذا كنت تصابين بالبرد بسهولة وبشكل متكرر، فهذا يدل على نقص فيتامين C أو فيتامين D.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا استمرت هذه الأعراض لمدة طويلة أو ازدادت شدتها، فمن الأفضل القيام بفحص دم شامل لمعرفة نسبة الفيتامينات والمعادن بدقة وأخذ العلاج المناسب.

