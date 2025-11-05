قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بدون أدوية .. علاجات منزلية لنزلات البرد

نزلات البرد
نزلات البرد
قسم المرأة

يُصاب الكثير منا بنزلات البرد والانفلونزا مع قدوم فصل الشتاء ويبحث البعض عن طرق سريعة للعلاج في المنزل.. وفي هذا الصدد قدم موقع medical today news طرق منزلية لعلاج البرد والتخفيف من اعراضه.

العسل :

أكدت احدى  الدراسات أن العسل كان فعالًا في تخفيف السعال كأحد أعراض نزلات البرد لدى الأطفال فوق سن سنة واحدة.

لكن الدراسة أكدت على عدم تناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد العسل بسبب خطر الإصابة بتسمم الرضع .

ويمكن لاي مصاب بنزلة برد محاولة تقليب بعض العسل في الماء الساخن لتسكين التهاب الحلق أو السعال.

الثوم : 

أكدت العديد من الدراسات أن الثوم يساعد في محاربة نزلات البرد لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.

فالثوم يعد علاجًا منزليًا لنزلات البرد والإنفلونزا. 
ويمكن لاي مصاب تناول الثوم النيء ، أو دمج الثوم المطبوخ في وجبات الطعام ، أو تناوله  كمكمل غذائي .

الزنك :

تشير الدراسات إلى أن مكملات الزنك قد تساعد في تقصير مدة نزلات البرد وتقليل الأعراض.

كما يعتقد الخبراء أن هذا يرجع إلى أن الزنك يمنع فيروس الأنف ، وهو الفيروس المسبب لنزلات البرد من التكاثر والانتشار في الجسم .

نزلات البرد البرد اعراض البرد علاج البرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

حالة الطقس

الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

هاتفا Find X9 و Find X9 Pro

بمواصفات رائدة.. أوبو تعلن عن خدمات حصرية لسلسلة هواتفها الجديدة

هاتف Honor 500

بتصميم مذهل .. إليك أهم مواصفات هاتف Honor 500

تطبيق واتساب

إطلاق تطبيق واتساب الكامل رسميًا لساعات آبل الذكية

بالصور

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد