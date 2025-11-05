بدون أدوية .. علاجات منزلية لنزلات البرد

يُصاب الكثير منا بنزلات البرد والانفلونزا مع قدوم فصل الشتاء ويبحث البعض عن طرق سريعة للعلاج في المنزل.. وفي هذا الصدد قدم موقع medical today news طرق منزلية لعلاج البرد والتخفيف من اعراضه.

العسل :

أكدت احدى الدراسات أن العسل كان فعالًا في تخفيف السعال كأحد أعراض نزلات البرد لدى الأطفال فوق سن سنة واحدة.

لكن الدراسة أكدت على عدم تناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد العسل بسبب خطر الإصابة بتسمم الرضع .

ويمكن لاي مصاب بنزلة برد محاولة تقليب بعض العسل في الماء الساخن لتسكين التهاب الحلق أو السعال.

الثوم :

أكدت العديد من الدراسات أن الثوم يساعد في محاربة نزلات البرد لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.

فالثوم يعد علاجًا منزليًا لنزلات البرد والإنفلونزا.

ويمكن لاي مصاب تناول الثوم النيء ، أو دمج الثوم المطبوخ في وجبات الطعام ، أو تناوله كمكمل غذائي .

الزنك :

تشير الدراسات إلى أن مكملات الزنك قد تساعد في تقصير مدة نزلات البرد وتقليل الأعراض.

كما يعتقد الخبراء أن هذا يرجع إلى أن الزنك يمنع فيروس الأنف ، وهو الفيروس المسبب لنزلات البرد من التكاثر والانتشار في الجسم .