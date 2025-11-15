قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحوث الزراعية ينظم الملتقى العملي الثالث حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم
أحمد غنيم: الزوار سيدخلون المتحف المصري الكبير بتوقيتات محددة
OpenAI تتعلم الدرس وتطلق تحديث ChatGPT الضخم لمعالجة أخطاء الماضي
روسيا تعلن رفع القيود المفروضة على مطاري سامارا وساراتوف
أحمد مراد يكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار فيلم "الست"
إنفجارات عنيفة بمصنع للكيماويات الزراعية بالأرجنتين وإصابة 15 شخصًا
دعاء بعد الصلاة يقضي حاجتك وديونك ويوسع رزقك.. بـ13كلمة تنال الفرج
خلال دقائق.. قائمة الخدمات المتوفرة فى ماكينة الأحوال المدنية
تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
محمد ثروت: التمثيل مع اللا شيء التحدي الأكبر بفيلم أوسكار عودة الماموث
تبدأ من 99 ألف ريال.. أسعار تويوتا كورولا 2025 في السوق السعودي
أخبار العالم

روسيا تعلن رفع القيود المفروضة على مطاري سامارا وساراتوف

طائرات روسية
طائرات روسية


أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي "روس آفياتسيا" رفع القيود المفروضة على حركة استقبال و إقلاع الطائرات في مطاري سامارا وساراتوف والتي تم فرضها بوقت سابق لضمان سلامة الرحلات الجوية.

وذكرت روس آفياتسيا في بيان لها ؛ أنه تم فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات في مطارات كازان ونيجنكامسك وتامبوف وأوفا لضمان سلامة الرحلات الجوية.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها في تليجرام أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 34 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث ساعات، في هجمات استهدفت مناطق داخل روسيا إضافة إلى البحر الأسود.

ووفق ما نقلته روسيا اليوم عن الوزارة، فقد جرى إسقاط 14 مسيّرة فوق البحر الأسود، وتسع فوق مقاطعة بيلغورود، بينما دُمّرت أربع طائرات فوق شبه جزيرة القرم، وثلاث في مقاطعة فورونيج، وثلاث أخرى فوق مقاطعة روستوف، إضافة إلى مسيّرة واحدة فوق مقاطعة كورسك.


وأوضحت الوزارة أن هذه الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية ومواقع حيوية وقعت بين الساعة الثامنة والحادية عشرة ليلًا بتوقيت موسكو.

الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي روسيا مطار سامارا مطار ساراتوف شبه جزيرة القرم

