روسيا تعلن رفع القيود المفروضة على مطاري سامارا وساراتوف



أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي "روس آفياتسيا" رفع القيود المفروضة على حركة استقبال و إقلاع الطائرات في مطاري سامارا وساراتوف والتي تم فرضها بوقت سابق لضمان سلامة الرحلات الجوية.

وذكرت روس آفياتسيا في بيان لها ؛ أنه تم فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات في مطارات كازان ونيجنكامسك وتامبوف وأوفا لضمان سلامة الرحلات الجوية.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها في تليجرام أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 34 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث ساعات، في هجمات استهدفت مناطق داخل روسيا إضافة إلى البحر الأسود.

ووفق ما نقلته روسيا اليوم عن الوزارة، فقد جرى إسقاط 14 مسيّرة فوق البحر الأسود، وتسع فوق مقاطعة بيلغورود، بينما دُمّرت أربع طائرات فوق شبه جزيرة القرم، وثلاث في مقاطعة فورونيج، وثلاث أخرى فوق مقاطعة روستوف، إضافة إلى مسيّرة واحدة فوق مقاطعة كورسك.



وأوضحت الوزارة أن هذه الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية ومواقع حيوية وقعت بين الساعة الثامنة والحادية عشرة ليلًا بتوقيت موسكو.