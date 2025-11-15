قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نانسي عجرم عن ماجد الكدواني: بيضحكني ويبكيني في دقائق
بمحركات متنوعة.. انطلاق تويوتا هايلكس 2026 بيك أب
خطة أمريكية لتقسيم غزة إلى قسمين أحدهما يخضع لسيطرة الاحتلال وقوات دولية
سوريا .. وزارة الدفاع تعثر على موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة
تأهل تاريخي لـ كرواتيا إلى مونديال 2026
دعاء جوف الليل للفرج القريب.. أفضل أوقات يستجاب فيها الدعوات
سوبارو تكشف النقاب عن BRZ تايب RA الجديدة.. صور
نانسي عجرم تكشف أصعب مهمة في حياتها: أنا أم Old School..وبحب الأصوال
الداخلية: إجراءات قانونية تجاه أنصار مرشح برلمانى بالشروق.. ماذا حدث؟
إنفجار في مركز شرطة جامو وكشمير بالهند.. مصرع7 أشخاص وإصابة27 أخرين
عمرو سلامة: 70% من فيلم الشيخ جاكسون مأخوذ من حياتي الشخصية
أخبار العالم

زلزالان يضربان سواحل جزر الكوريل الشمالية في روسيا

زلزال
زلزال
محمود نوفل


رصدت محطة يوجنو ساخالينسك لرصد الزلازل هزتان أرضيتان بقوة 5.3 و5.1 درجة على مقياس ريختر في ساعة مبكرة من صباح السبت قبالة سواحل جزر الكوريل الشمالية بروسيا .

وفي صباح الخميس الماضي ؛ شهدت منطقة بافوس بقبرص هزة أرضية جديدة بلغت قوتها 3.9 درجات على مقياس ريختر، وذلك عقب زلزالين متتاليين ضربا المنطقة الأربعاء.


ووفقاً للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، تم تسجيل الهزة الجديدة قبيل الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي على عمق 17 كيلومتراً، وعلى بُعد نحو 18 كيلومترًا جنوب شرق بافوس، فيما لم يؤكد قسم المسح الجيولوجي القبرصي وقوع الزلزال حتى الساعة التاسعة صباحًا.


وكانت الجزيرة قد تعرضت  لزلزالين بلغت قوة كل منهما 5.3 درجات على مقياس ريختر، تبعتهما هزات ارتدادية تجاوزت شدتها 3 درجات، وشعر بها السكان في مختلف أنحاء الجزيرة، وكان مركزها في منطقة بافوس.


من جانبه، أوضح مدير قسم المسح الجيولوجي، كريستودولوس هادجيورجيو، أن السلطات تواصل مراقبة النشاط الزلزالي عن كثب، مشيرًا إلى أنه لا يمكن استبعاد احتمال وقوع هزات إضافية خلال الفترة المقبلة.

زلزال روسيا جزر الكوريل الشمالية مقياس ريختر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل محطة يوجنو ساخالينسك لرصد الزلازل

