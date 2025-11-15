زلزالان يضربان سواحل جزر الكوريل الشمالية في روسيا



رصدت محطة يوجنو ساخالينسك لرصد الزلازل هزتان أرضيتان بقوة 5.3 و5.1 درجة على مقياس ريختر في ساعة مبكرة من صباح السبت قبالة سواحل جزر الكوريل الشمالية بروسيا .

وفي صباح الخميس الماضي ؛ شهدت منطقة بافوس بقبرص هزة أرضية جديدة بلغت قوتها 3.9 درجات على مقياس ريختر، وذلك عقب زلزالين متتاليين ضربا المنطقة الأربعاء.



ووفقاً للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، تم تسجيل الهزة الجديدة قبيل الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي على عمق 17 كيلومتراً، وعلى بُعد نحو 18 كيلومترًا جنوب شرق بافوس، فيما لم يؤكد قسم المسح الجيولوجي القبرصي وقوع الزلزال حتى الساعة التاسعة صباحًا.



وكانت الجزيرة قد تعرضت لزلزالين بلغت قوة كل منهما 5.3 درجات على مقياس ريختر، تبعتهما هزات ارتدادية تجاوزت شدتها 3 درجات، وشعر بها السكان في مختلف أنحاء الجزيرة، وكان مركزها في منطقة بافوس.



من جانبه، أوضح مدير قسم المسح الجيولوجي، كريستودولوس هادجيورجيو، أن السلطات تواصل مراقبة النشاط الزلزالي عن كثب، مشيرًا إلى أنه لا يمكن استبعاد احتمال وقوع هزات إضافية خلال الفترة المقبلة.