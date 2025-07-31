قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض
«الوطنية للانتخابات» تعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم حول انتخابات مجلس الشيوخ
الزمالك يطالب بتعويض مالي بعد توقيع هذا اللاعب لنادي سعودي
زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب شرق منطقة جزر الكوريل
مصر تدخل السوق العالمي للقاطرات واليخوت بتأسيس مصانع جديدة في البحر الأحمر
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. «الدجيشي»: قطاع الصناعات البحرية في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة|فيديو
استشهاد 13 فلسطينيا بغارات استهدفت خيام النازحين
«ثقة في الله ليلة أسطورية».. محمد رمضان يُعلن نفاد تذاكر حفله بالساحل الشمالي
قناة السويس تُوسّع مساراتها الملاحية لتعزيز قدرتها على استيعاب السفن العملاقة
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري للموسم الجديد
انسياب في الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم
القوات الروسية تسيطر علي مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب شرق منطقة جزر الكوريل

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مراكز جيولوجية القول بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب شرق منطقة جزر الكوريل في أقصي شرق روسيا .

وبالأمس ، ضرب  زلزال  بلغت قوته 8.8 درجات، روسيا، قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، على بُعد نحو 126 كيلومتراً من مدينة بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي، وهي منطقة مأهولة بالسكان.


ووفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، كان الزلزال قريباً من السطح نسبياً بعمق 18 كيلومتراً، ما يزيد من تأثيره المحتمل، بحسب "بي بي سي"، حيث بدأ بركان كلوتشيفسكي  أقصى شرق روسيا في الثوران، بعد الزلزال بحسب وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

ويُعد الزلزال من بين أقوى الزلازل التي تم تسجيلها على الإطلاق، لكن حتى الآن، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات، إلا أن صوراً من المناطق المتضررة أظهرت مباني مدمرة وموانئ مغمورة بالمياه، إلى جانب عمليات إجلاء تنفذها السلطات المحلية للسكان في المناطق الساحلية، بحسب “بي بي سي”.


ردود أفعال الزلزال

وفي أول رد فعل رسمي من الحكومة الروسية قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن "جميع أنظمة الإنذار عملت بشكل صحيح، ولم يُسجّل وقوع أي إصابات".

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين للبقاء في الأماكن الآمنة، وكتب على منصتَي "تروث سوشال" و"إكس": "ابقوا أقوياء وآمنين!".

ولا يزال الترقب يسود مناطق واسعة على طول الشواطئ المطلة على المحيط الهادئ، بعدما هذا الزلزال الذي تسبّب في موجات تسونامي امتدت إلى سواحل عدة دول.

زلزال أقصي شرق روسيا منطقة جزر الكوريل مراكز جيولوجية جزيرة كامتشاتكا الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 31 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

رئيس الوزراء

قبل بدء أغسطس الحار.. قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن انقطاع الكهرباء

معاشات

خلال ساعات.. موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

معاش شهري

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فورا

طفل المرور

إحالة طفـل المرور للجنايات بتهمة تعاطي المواد المخدرة

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

والد "الأمير النائم"

بعد 20 سنة غيبوبة.. والد الأمير النائم يكشف تفاصيل لأول مرة.. فيديو

ترشيحاتنا

تساقط الشعر

عشان تعالجه صح.. اعرف أنواع تساقط الشعر

التين

يمنع أمراض القلب ومهم للنساء .. اكتشف فوائد التين البلدي

مكياج المراهقة

تحذير .. مشاهدة البنات في سن المراهقة لإعلانات منتجات التجميل تعرضهم لهذه المشاكل

بالصور

أهم الأسباب الشائعة وراء الرغبة المفاجئة في تناول الشوكولاته

أهم الأسباب الشائعة وراء الرغبة المفاجئة في تناول الشوكولاته
أهم الأسباب الشائعة وراء الرغبة المفاجئة في تناول الشوكولاته
أهم الأسباب الشائعة وراء الرغبة المفاجئة في تناول الشوكولاته

طريقة عمل مربى التين أحلى من الجاهزة

طريقة عمل مربي التين أحلي من الجاهزة
طريقة عمل مربي التين أحلي من الجاهزة
طريقة عمل مربي التين أحلي من الجاهزة

طريقة عمل سموزي المانجو والموز

لنشر7\\طريقة عمل سموزى المانجو والموز
لنشر7\\طريقة عمل سموزى المانجو والموز
لنشر7\\طريقة عمل سموزى المانجو والموز

منها عدم شرب الماء.. 8 عادات شائعة تجهد كليتك احذرها

10 عادات شائعة تجهد كثيراً كليتيكم
10 عادات شائعة تجهد كثيراً كليتيكم
10 عادات شائعة تجهد كثيراً كليتيكم

فيديو

انغام

هتخرج قريب.. محمود سعد يكشف الحالة الصحية ورسالة أنغام لجمهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مصر.. التاريخ والعنوان

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك أمنمحات الثالث

المزيد