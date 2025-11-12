قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك الأهلي يهزم سموحة وديا بثنائية استعدادا لعودة الدوري
وزير خارجية تركيا: هناك حاجة ماسة لتوضيح تفاصيل عمل القوة الدولية في غزة
صدمة للزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عقوبات السوبر المصري
صورة إسماعيل الليثي وابنه ضاضا تتصدر سرادق العزاء في إمبابة.. شاهد
بيان تحذيري من هيئة الأرصاد حول بدء موجة من التقلبات الجوية.. تفاصيل
الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية: الإسلام بريء من هذه الانتهاكات
زلزال يضرب قبرص.. والشرقية أكثر المحافظات شعورًا بالهزة في مصر
توافق مصري تركي على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام
أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد في صالح المواطن
دينا الشربيني تحرر محضرا ضد المذيعة مروة صبري| ما القصة؟
الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
بعد تحرك البرلمان بشأن الجمعة البيضاء.. عقوبات بالجملة لأصحاب العروض الوهمية
أخبار البلد

زلزال يضرب قبرص.. والشرقية أكثر المحافظات شعورًا بالهزة في مصر

إسلام خالد

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هزة أرضية جديدة غرب جزيرة قبرص، عصر اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، بلغت قوتها 5.30 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين في مصر، خاصة في محافظة الشرقية.

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب غرب قبرص

وقال الدكتور طه توفيق رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الزلزال وقع في تمام الساعة 04:23:33 مساءً بالتوقيت المحلي، وكان مركزه غرب قبرص على عمق 14 كيلومترًا تقريبًا.

الشرقية أكثر المحافظات شعورًا بالهزة الأرضية 

وأضاف أنه “رغم بعد المسافة بين مركز الزلزال والأراضي المصرية، فإن عدداً من المصريين شعروا بالهزة، وكانت محافظة الشرقية أكثر المحافظات إحساسًا بها”، مشيرًا إلى أنه لم تسجل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات نتيجة الزلزال.

هزة جديدة تضرب غرب قبرص وتصل آثارها إلى مصر

وأشار رئيس المعهد إلى أن الهزة الأرضية تأتي بعد ساعات من زلزال آخر وقع صباح اليوم في نفس المنطقة بقوة 5.22 درجة على مقياس ريختر، مؤكدًا أن الشبكة القومية ترصد وتتابع على مدار الساعة أي نشاط زلزالي في البحر المتوسط والمناطق المحيطة.

بيانات الزلزال الثاني كما سجلتها الشبكة القومية لرصد الزلازل:

  • التاريخ: الأربعاء 12 نوفمبر 2025
  • الوقت: 04:23:33 مساءً بالتوقيت المحلي
  • القوة: 5.30 درجة على مقياس ريختر
  • خط العرض: 34.815 شمالًا
  • خط الطول: 32.518 شرقًا
  • العمق: 14 كم
  • الموقع: غرب جزيرة قبرص
  • التأثير في مصر: شعر به عدد من المواطنين، والشرقية كانت أكثر المحافظات إحساسًا به.

وتعد منطقة شرق البحر المتوسط من المناطق النشطة زلزاليًا وتشهد مثل هذه الهزات من حين لآخر.

زلزالان في يوم واحد غرب قبرص

أعلنت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تسجيل هزة أرضية اليوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، في غرب قبرص.

وأوضح المعهد في بيان رسمي أن الهزة وقعت في تمام الساعة ۱۱:۳۱:۲٤ صباحًا بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 5.22 درجات على مقياس ريختر، عند خط عرض 35.07 شمالًا وخط طول 32.37 شرقًا، وعلى عمق 9.81 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وأكد المعهد أنه ورد إلى الشبكة ما يفيد بشعور المواطنين في مصر بالهزة، ولكن لم يرد تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات نتيجة لهذا النشاط الزلزالي.

هزة أرضية الشبكة القومية لرصد الزلازل زلازل الزلزال الأراضي المصرية قبرص زلزال قبرص

