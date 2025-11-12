زلزال يضرب قبرص.. والشرقية أكثر المحافظات شعورًا بالهزة في مصر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هزة أرضية جديدة غرب جزيرة قبرص، عصر اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، بلغت قوتها 5.30 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين في مصر، خاصة في محافظة الشرقية.

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب غرب قبرص

وقال الدكتور طه توفيق رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الزلزال وقع في تمام الساعة 04:23:33 مساءً بالتوقيت المحلي، وكان مركزه غرب قبرص على عمق 14 كيلومترًا تقريبًا.

الشرقية أكثر المحافظات شعورًا بالهزة الأرضية

وأضاف أنه “رغم بعد المسافة بين مركز الزلزال والأراضي المصرية، فإن عدداً من المصريين شعروا بالهزة، وكانت محافظة الشرقية أكثر المحافظات إحساسًا بها”، مشيرًا إلى أنه لم تسجل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات نتيجة الزلزال.

هزة جديدة تضرب غرب قبرص وتصل آثارها إلى مصر

وأشار رئيس المعهد إلى أن الهزة الأرضية تأتي بعد ساعات من زلزال آخر وقع صباح اليوم في نفس المنطقة بقوة 5.22 درجة على مقياس ريختر، مؤكدًا أن الشبكة القومية ترصد وتتابع على مدار الساعة أي نشاط زلزالي في البحر المتوسط والمناطق المحيطة.

بيانات الزلزال الثاني كما سجلتها الشبكة القومية لرصد الزلازل:

التاريخ: الأربعاء 12 نوفمبر 2025

الوقت: 04:23:33 مساءً بالتوقيت المحلي

القوة: 5.30 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 34.815 شمالًا

خط الطول: 32.518 شرقًا

العمق: 14 كم

الموقع: غرب جزيرة قبرص

التأثير في مصر: شعر به عدد من المواطنين، والشرقية كانت أكثر المحافظات إحساسًا به.

وتعد منطقة شرق البحر المتوسط من المناطق النشطة زلزاليًا وتشهد مثل هذه الهزات من حين لآخر.

زلزالان في يوم واحد غرب قبرص

أعلنت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تسجيل هزة أرضية اليوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، في غرب قبرص.

وأوضح المعهد في بيان رسمي أن الهزة وقعت في تمام الساعة ۱۱:۳۱:۲٤ صباحًا بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 5.22 درجات على مقياس ريختر، عند خط عرض 35.07 شمالًا وخط طول 32.37 شرقًا، وعلى عمق 9.81 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وأكد المعهد أنه ورد إلى الشبكة ما يفيد بشعور المواطنين في مصر بالهزة، ولكن لم يرد تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات نتيجة لهذا النشاط الزلزالي.