البحوث الزراعية ينظم الملتقى العملي الثالث حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم

ينظم مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الملتقي العلمي الثالث للموسم الثاني تحت عنوان استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار حرص وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية على دعم جهود التحول الرقمي وتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والابتكار في مختلف القطاعات.



يأتي الملتقى العلمي لمركز البحوث الزراعية، برئاسة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس المركز، كما يُحاضر في فعاليات الملتقى الثالث، والذي يعقد الثلاثاء المقبل، بقاعة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، حول هذا الموضوع، الدكتور علي البحراوي، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة – جامعة عين شمس.

ومن جانبه أكد عبد العظيم، على أهمية هذا الملتقى، والذي يتضمن خمسة عشر برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يشمل تطبيقات مباشرة تساعد الباحثين والعاملين في مجالات الزراعة والعلوم التطبيقية على تطوير أدواتهم البحثية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مشيرا إلى ان هذا الملتقى يهدف إلى نشر ثقافة التحول الرقمي وبناء القدرات البحثية في مجالات التقنيات الحديثة، دعمًا لرؤية وزارة الزراعة نحو تطوير منظومة البحث العلمي الزراعي وتعزيز الابتكار والإنتاجية.