البحوث الزراعية ينظم الملتقى العملي الثالث حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم
أحمد غنيم: الزوار سيدخلون المتحف المصري الكبير بتوقيتات محددة
OpenAI تتعلم الدرس وتطلق تحديث ChatGPT الضخم لمعالجة أخطاء الماضي
روسيا تعلن رفع القيود المفروضة على مطاري سامارا وساراتوف
أحمد مراد يكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار فيلم "الست"
إنفجارات عنيفة بمصنع للكيماويات الزراعية بالأرجنتين وإصابة 15 شخصًا
دعاء بعد الصلاة يقضي حاجتك وديونك ويوسع رزقك.. بـ13كلمة تنال الفرج
خلال دقائق.. قائمة الخدمات المتوفرة فى ماكينة الأحوال المدنية
تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
محمد ثروت: التمثيل مع اللا شيء التحدي الأكبر بفيلم أوسكار عودة الماموث
تبدأ من 99 ألف ريال.. أسعار تويوتا كورولا 2025 في السوق السعودي
البحوث الزراعية ينظم الملتقى العملي الثالث حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم

شيماء مجدي

ينظم مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  فعاليات الملتقي العلمي الثالث للموسم الثاني تحت عنوان استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار حرص وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية على دعم جهود التحول الرقمي وتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والابتكار في مختلف القطاعات.


يأتي الملتقى العلمي لمركز البحوث الزراعية، برئاسة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس المركز، كما يُحاضر في فعاليات الملتقى الثالث، والذي يعقد الثلاثاء المقبل،  بقاعة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، حول هذا الموضوع، الدكتور علي البحراوي، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة – جامعة عين شمس.

ومن جانبه أكد عبد العظيم، على أهمية هذا الملتقى، والذي يتضمن خمسة عشر برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يشمل تطبيقات مباشرة تساعد الباحثين والعاملين في مجالات الزراعة والعلوم التطبيقية على تطوير أدواتهم البحثية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مشيرا إلى ان هذا الملتقى يهدف  إلى نشر ثقافة التحول الرقمي وبناء القدرات البحثية في مجالات التقنيات الحديثة، دعمًا لرؤية وزارة الزراعة نحو تطوير منظومة البحث العلمي الزراعي وتعزيز الابتكار والإنتاجية.

الزراعة وزير الزراعة البحوث الزراعية الذكاء الاصطناعي التعليم

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

فاهيتا

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

ياسمين الخطيب وعبدالله رشدي

بسبب مباراة مصر وأوزبكستان..ياسمين الخطيب تؤجل عرض حلقة الشيخ عبد اللّٰه رشدي

منح طالبة 11 درجة وإلحاقها بطب

بعد 4 شهور من نتيجة الثانوية العامة| منح طالبين درجات زيادة وإلحاقهما بكلية الطب

محمد صبري

مات في لحظتها.. القصة الكاملة لحادث وفاة محمد صبري نجم الزمالك السابق

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

نانسي عجرم

نانسي عجرم تكشف قصة زواجها: "بدأت بإنتي أختي الصغيرة ثم أصبحت زوجته"

عمرو سلامة

عمرو سلامة: المنصّات الرقمية أنقذت صناعة الدراما والسينما وصنعت سوقًا جديدًا

التكنولوجيا

عالية المهدي: شباب في مصر يصدرون سوفت وير لكبرى الشركات العالمية

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

