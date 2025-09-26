قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن.. ووعي المصريين يمدنا بالإرادة والقوة
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
صفقة تيك توك| ترامب يحسم الجدل بـ 14 مليار دولار وينقل المنصة إلى الإدارة الأمريكية.. خبير يعلق
أحمد حسن يكشف عن موعد الحكم في قضية رمضان صبحي
رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي والزمالك
الحياة ما بتديش للواحد كل حاجة.. منشور غامض من شريف إكرامي على فيسبوك
نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-9-2025
شيماء سيف تحذف زوجها من إنستجرام
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
رياضة

موعد مباراة مصر واليابان في كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة

منتخب الشباب
منتخب الشباب
إسلام مقلد

يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية انطلاقة منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، المقامة في تشيلي 2025، حيث يواجه الفراعنة الصغار منتخب اليابان مساء غد السبت. 

وتقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على استاد سانتياجو الوطني، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

مجموعة مصر في مونديال الشباب

يخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم اليابان، نيوزيلندا، وتشيلي البلد المستضيف.

ويسعى الفراعنة إلى حصد أول ثلاث نقاط تمنحهم دفعة قوية نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي، خاصة في ظل المنافسة المتوقعة على بطاقتي الصعود.

طاقم تحكيم أرجنتيني للقاء مصر واليابان

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إسناد المباراة إلى الحكم الأرجنتيني داريو هيريرا حكمًا للساحة، ويعاونه مواطناه كريستيان نافارو وخوسيه سافوراني، فيما سيكون البرتغالي جواو بينهيرو حكمًا رابعًا.

قائمة منتخب مصر للشباب في تشيلي 2025

اختار أسامة نبيه المدير الفني قائمة تضم أبرز العناصر المحلية والمحترفة، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، أحمد وهب (المصري)، أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود)، أحمد عابدين (الأهلي)، عبد الله بوستنجي (زد)، معتز محمد (حرس الحدود)، مؤمن شريف (الاتحاد السكندري)، مهاب سامي (إنبي).

الوسط: أحمد خالد كباكا (زد)، محمد السيد (الزمالك)، أحمد وحيد (غزل المحلة)، سيف سفاجا (إنبي)، سليم طلب (هيرتا برلين)، تيبو جابريال (ماينز).

الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي)، عمر سيد معوض (الأهلي)، حامد عبد الله (إنبي)، عمرو بيبو (أراو السويسري)، ياسين عاطف (الأهلي)، عمر خضر (أستون فيلا)، أحمد شرف (المصري)، محمد هيثم (الأهلي).

القنوات الناقلة للمباراة

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة مصر واليابان حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء لتقديم قراءة فنية شاملة عن أداء الفراعنة الصغار وطموحاتهم في البطولة.

منتخب مصر للشباب منتخب مصر بطولة كأس العالم كأس العالم تحت 20 عامً كأس العالم

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

ميدو عادل

ميدو عادل: سعيد بتكريم ممدوح في الغردقة وإحنا إخوات وصحاب من زمان

زوج شيماء سيف

زوج شيماء سيف بخسارة وزن ملحوظة.. والجمهور يعلق

ماغي بوغصن

ماغي بوغصن تحتفل بعيد ميلاد نجلها ريانو

بالصور

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

مرض هنتنغتون

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

دنيا سمير غانم

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

