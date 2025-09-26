موعد مباراة مصر واليابان في كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية انطلاقة منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، المقامة في تشيلي 2025، حيث يواجه الفراعنة الصغار منتخب اليابان مساء غد السبت.

وتقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على استاد سانتياجو الوطني، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

مجموعة مصر في مونديال الشباب

يخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم اليابان، نيوزيلندا، وتشيلي البلد المستضيف.

ويسعى الفراعنة إلى حصد أول ثلاث نقاط تمنحهم دفعة قوية نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي، خاصة في ظل المنافسة المتوقعة على بطاقتي الصعود.

طاقم تحكيم أرجنتيني للقاء مصر واليابان

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إسناد المباراة إلى الحكم الأرجنتيني داريو هيريرا حكمًا للساحة، ويعاونه مواطناه كريستيان نافارو وخوسيه سافوراني، فيما سيكون البرتغالي جواو بينهيرو حكمًا رابعًا.

قائمة منتخب مصر للشباب في تشيلي 2025

اختار أسامة نبيه المدير الفني قائمة تضم أبرز العناصر المحلية والمحترفة، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، أحمد وهب (المصري)، أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود)، أحمد عابدين (الأهلي)، عبد الله بوستنجي (زد)، معتز محمد (حرس الحدود)، مؤمن شريف (الاتحاد السكندري)، مهاب سامي (إنبي).

الوسط: أحمد خالد كباكا (زد)، محمد السيد (الزمالك)، أحمد وحيد (غزل المحلة)، سيف سفاجا (إنبي)، سليم طلب (هيرتا برلين)، تيبو جابريال (ماينز).

الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي)، عمر سيد معوض (الأهلي)، حامد عبد الله (إنبي)، عمرو بيبو (أراو السويسري)، ياسين عاطف (الأهلي)، عمر خضر (أستون فيلا)، أحمد شرف (المصري)، محمد هيثم (الأهلي).

القنوات الناقلة للمباراة

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة مصر واليابان حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء لتقديم قراءة فنية شاملة عن أداء الفراعنة الصغار وطموحاتهم في البطولة.