الزمالك يعلن قائمته المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة اليد

أعلن نادي الزمالك المصري عن قائمته النهائية التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، والتي تنطلق اليوم الجمعة 26 سبتمبر في صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر حتى يوم 2 أكتوبر المقبل.





ويشارك الزمالك في البطولة بصفته ممثلاً عن مصر إلى جانب غريمه التقليدي الأهلي، حيث يسعى الفريق الأبيض إلى تقديم أداء مميز يليق بتاريخه الكبير في اللعبة، خاصة أنها المشاركة الثانية له في هذا المحفل العالمي.





محمود خليل “فلفل”

عمرو عبد السلام

يوسف ناجي



أحمد راضي

زياد حشاد

أحمد سامح



بيجاد مروان

علي مدبولي

أحمد الأحمر

أحمد الأحمر أحمد حسام

جمال صلاح



هشام صلاح

عمر عدلان

محمد عبد الغني

أكرم يسري

عبد الرحمن أشرف “بودي”

أحمد مومن صفا

محمد مومن صفا

طموحات الزمالك في البطولة

يدخل الزمالك منافسات “سوبر جلوب” بطموحات كبيرة، حيث يضع الفريق هدفاً واضحاً يتمثل في المنافسة بقوة وتقديم مستوى يليق باسم “الفارس الأبيض” في كرة اليد، لا سيما في ظل امتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين أصحاب الخبرة الدولية، يتقدمهم القائد أحمد الأحمر.





كما يأمل الجهاز الفني أن تكون هذه المشاركة نقطة انطلاق نحو تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل النادي العريق في البطولات القارية والعالمية، خاصة أن البطولة تُقام على أرض مصرية وبحضور جماهيري متوقع أن يمنح اللاعبين دفعة قوية.



