هالة فاخر: عملت لأبنائي توكيل لثقتي فيهم.. وكنت الأب واشتغلت وأمي ربّت

استضافت الإعلامية ياسمين عز، الفنانة هالة فاخر، في برنامجها “كلام الناس”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، في لقاء عن حياتها الشخصية ومشوارها الفني.

وقالت الفنانة هالة فاخر،: "أنا عدوة الكذب والخيانة، وهناك ثقة متبادلة بيني وبين أبنائي، وعملت لأبنائي توكيل؛ ثقة فيهم، والأبناء المتربيين فقط هما اللي نثق فيهم".

وأوضحت الفنانة هالة فاخر،: "اعتمدت على أمي في تربية الأبناء، وأنا كنت الأب اللي اشتغل عشان يربي الأبناء ويوفر لهم حياة كريمة، والمال، ومتعلقة بقوة بأحفادي، عندي 3 أحفاد، هما الحياة بكل ما فيها، وبدلَّعهم أوي".

وأضافت الفنانة هالة فاخر،: “كنت أتمنى أعمل كمضيفة طيران، ولكن بسبب خوف والدتي من هذه المهنة؛ لم أعمل فيها”.