ملك الأردن يعزي في وفاة الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف بالقدس

أعرب عاهل الأردن الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الجمعة عن تعازيه في وفاة رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب.

وفاة الشيخ عبدالعظيم سلهب

وبعث ملك الأردن برقية إلى الشيخ محمد عزام الخطيب التميمي، نائب رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وعبر الملك عبد الله الثاني، عن مشاعره الصادقة وتعزيته ومواساته بهذا المصاب الأليم، مشيدا بجهود الفقيد عبر مسيرته الزاخرة بالعلم والعمل في خدمة المسجد الأقصى المبارك وأوقاف القدس والقضاء الشرعي والتعليم في المدينة المقدسة، وسائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وبعث عاهل الأردن، برقية مماثلة إلى أسرة الفقيد، الشيخ عبدالعظيم سلهب.