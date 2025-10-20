ملك الأردن ورئيسة سلوفينيا يبحثان جهود السلام وتوسيع التعاون بين البلدين

بحث الملك عبدﷲ الثاني، خلال لقائه في العاصمة السلوفينية ليوبليانا اليوم، مع رئيسة جمهورية سلوفينيا الدكتورة نتاشا بيرك موسار، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي بحضور الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، حرص الأردن على توسيع آفاق التعاون مع سلوفينيا في المجالات السياسية والاقتصادية المختلفة.

وأشار الملك إلى أهمية الدور الذي تضطلع به سلوفينيا، ضمن الاتحاد الأوروبي، في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، شدد جلالته على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، وضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بمراحله كافة، بما يتيح تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من الأوضاع المأساوية في القطاع.

كما تناول اللقاء الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، حيث تم التأكيد على أهمية العمل من أجل التهدئة الشاملة، ورفض جميع الإجراءات الاستيطانية غير القانونية التي تقوّض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.

من جانبها، أعربت رئيسة سلوفينيا عن تقديرها للعلاقات المتينة التي تجمع بلدها بالأردن، مؤكدة التزام بلادها بتطوير التعاون الثنائي في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا الخضراء والتعليم والعمل الإنساني.

وأشادت موسار بجهود الأردن في دعم الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات الإنسانية، مثمنة دور الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تسهيل وصول المساعدات القادمة من سلوفينيا.

كما نوهت بالدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك في دعم مساعي تحقيق السلام في المنطقة، مؤكدة دعم بلادها لحل الدولتين.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك علاء البطاينة، والسفير الأردني غير المقيم في سلوفينيا محمد هنداوي.