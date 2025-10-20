قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفلبين: مصرع 7 أشخاص جراء العاصفة الاستوائية فنجشن
الإسماعيلي ينهار| هوجة استقالات وإحالة لـ النيابة.. ومجلس الدراويش مندهش من القرارات
فعاليات وموعد الليلة الختامية لإحياء ذكرى قدوم رأس الحسين لمصر
فولتماده ينضم لقائمة أكبر زيادات القيمة التسويقية .. وصلاح يحافظ على الصدارة
نتنياهو : سن قانون لتجنيد 10 آلاف طالب بالمدارس الدينية اليهودية خلال عامين
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ملك الأردن ورئيسة سلوفينيا يبحثان جهود السلام وتوسيع التعاون بين البلدين

ملك الأردن و رئيس سلوفينيا
ملك الأردن و رئيس سلوفينيا
فرناس حفظي

بحث الملك عبدﷲ الثاني، خلال لقائه في العاصمة السلوفينية ليوبليانا اليوم، مع رئيسة جمهورية سلوفينيا الدكتورة نتاشا بيرك موسار، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي بحضور الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، حرص الأردن على توسيع آفاق التعاون مع سلوفينيا في المجالات السياسية والاقتصادية المختلفة.

وأشار الملك إلى أهمية الدور الذي تضطلع به سلوفينيا، ضمن الاتحاد الأوروبي، في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، شدد جلالته على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، وضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بمراحله كافة، بما يتيح تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من الأوضاع المأساوية في القطاع.

كما تناول اللقاء الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، حيث تم التأكيد على أهمية العمل من أجل التهدئة الشاملة، ورفض جميع الإجراءات الاستيطانية غير القانونية التي تقوّض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.

من جانبها، أعربت رئيسة سلوفينيا عن تقديرها للعلاقات المتينة التي تجمع بلدها بالأردن، مؤكدة التزام بلادها بتطوير التعاون الثنائي في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا الخضراء والتعليم والعمل الإنساني.

وأشادت موسار بجهود الأردن في دعم الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات الإنسانية، مثمنة دور الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تسهيل وصول المساعدات القادمة من سلوفينيا.

كما نوهت بالدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك في دعم مساعي تحقيق السلام في المنطقة، مؤكدة دعم بلادها لحل الدولتين.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك علاء البطاينة، والسفير الأردني غير المقيم في سلوفينيا محمد هنداوي.

الملك عبدﷲ الثاني العاصمة السلوفينية ليوبليانا رئيسة جمهورية سلوفينيا نتاشا بيرك موسار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

ترشيحاتنا

سرطان الرئة

أخطر الأورام .. إليك طرق الوقاية من سرطان الرئة

الكوليسترول

علاج الكوليسترول في 3 أشهر.. تناول هذه الأطعمة يوميا

كيم كاردشيان

كيم كاردشيان تثير الجدل بإطلالة غريبة في أحدث ظهور.. صور

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية

أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مكنون النفس

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

المزيد