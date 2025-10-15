قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس
طارق فهمي: 7 ميليشيات تهدد الاستقرار بغزة.. ومفاوضات المستقبل في مهب الريح
بسمة وهبة: تأمين قمة شرم الشيخ رسالة قوة وتنظيم للعالم |فيديو
وزير الاسثتمار: مصر تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي لتعزيز الاستقرار المالي
أبو العينين: قمة شرم الشيخ للسلام انتصار للدبلوماسية المصرية.. فيديو
روته: اجتماع ترامب وزيلينسكي المرتقب خطوة مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا
ملك الأردن ورئيسة وزراء إيطاليا يترأسان جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" لمكافحة الإرهاب
حماس: سلمنا ما لدينا من محتجزين أحياء ورفات جثث وصلنا إليها
أبو العينين: مصر أفشلت مخططات إسرائيل وأثبتت قدرتها على حماية القضية الفلسطينية
رفعوا اسم البلاد.. أبو العينين: أقدم التحية للرئيس السيسي والقوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ملك الأردن ورئيسة وزراء إيطاليا يترأسان جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" لمكافحة الإرهاب

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
أ ش أ

  ترأس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اليوم /الأربعاء/ في العاصمة "روما"، جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة"، التي نُظمت بالشراكة بين الأردن وإيطاليا، لمناقشة جهود مكافحة الإرهاب والتطرف في منطقة غرب إفريقيا.
وتناولت الجولة، التي تعقد للمرة الثانية حول غرب إفريقيا، سبل تعزيز التنسيق الدولي لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، ومواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
وشهدت الجلسة، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، مناقشات موسعة حول آليات تطوير التعاون الدولي وتبادل الخبرات وإطلاق مبادرات مشتركة لمواجهة الإرهاب على مستوى العالم.
وشارك في الاجتماعات رؤساء دول وحكومات ومسؤولون من عدد كبير من الدول، من بينها الجزائر، وموريتانيا، وسيراليون، ونيجيريا، وباراجواي، وتشاد، وتوجو، وأوزبكستان، وساحل العاج، وكازاخستان، والسنغال، وغانا، إلى جانب ألمانيا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، والنرويج، وإسبانيا، والولايات المتحدة، والدنمارك، وجمهورية الدومنيكان، فضلًا عن ممثلين للاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الإنتربول، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وعلى هامش الاجتماعات، عقد الملك عبدالله الثاني لقاءات ثنائية مع عدد من القادة المشاركين، من بينهم رئيس سيراليون الدكتور جوليوس مادا بيو، ورئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، ورئيس باراجواي سانتياغو بينيا بالاثيوس، ورئيس وزراء توجو فور جناسينجبي، ووزيرا خارجية كل من كازاخستان وأوزبكستان.
يُذكر أن مبادرة "اجتماعات العقبة"، التي أطلقها العاهل الأردني قبل نحو عشر سنوات، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق الأمني والعسكري وتبادل الخبرات بين الدول والمنظمات الدولية في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وقد استضافت المبادرة على مدار السنوات الماضية جولات في كل من الأردن، وإسبانيا، وألبانيا، وإندونيسيا، والبرازيل، وبلغاريا، ورواندا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والنرويج، ونيجيريا، وهولندا، والولايات المتحدة، إضافة إلى الأمم المتحدة، وتركزت على مناطق مثل شرق إفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، والساحل وغرب إفريقيا.

العاهل الأردني وكالة الأنباء الأردنية التعاون الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

ترشيحاتنا

ترامب في الكنيست

كلمة ترامب في الكنيست: اليوم سكتت البنادق والفجر التاريخي للشرق الأوسط يبدأ

النوات الشتوية في الإسكندرية

ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ الأﻗﻮﻯ.. مواعيد النوات الشتوية في الإسكندرية 2026

محافظة دمياط

السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي بدمياط تتلقى معاملات الكارتة المجمعة

بالصور

مافيهاش دقيق.. طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش للريجيم

البيتزا
البيتزا
البيتزا

سعر ومواصفات لينك آند كو 02 الكهربائية

لينك آند كو 02 الكهربائية
لينك آند كو 02 الكهربائية
لينك آند كو 02 الكهربائية

تعرف على سعر ومواصفات أكثر عربية ترخيصا في مصر.. صور

نيسان صني
نيسان صني
نيسان صني

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد