سبب الاختفاء| هالة فاخر تكشف حقيقة اعتزالها الفن

استضافت الإعلامية ياسمين عز، الفنانة هالة فاخر، في برنامجها "كلام الناس"، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، في لقاء تحدثت خلاله عن حياتها الشخصية ومشوارها الفني.

وقالت الفنانة هالة فاخر، إن غيابي الفني وعدم ظهوري في أعمال فنية؛ يرجع لعدة أسباب، في مقدمتها قلة المعروض الجيد، مضيفة: “لدي طبع أريد أن أتوقف عنه، وهو المجاملة، وبالتالي أرفض على استحياء، وبالتالي ممكن أظهر في الأعمال كضيف شرف”.

وأضافت الفنانة هالة فاخر، أن الاختفاء الحالي غير مقصود، ويرجع لعدة أسباب، مؤكدة “لم أعتزل، ولم أفكر في هذا الأمر تماما”، خاصة أن شخصيتي لا تحب الجلوس في المنزل، فالجلوس في البيت يجعلني أُعاني.