مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد

تقام النسخة الثامنة عشرة من كأس العالم للأندية لكرة اليد في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2025، بمشاركة 9 فرق من قارات مختلفة، على صالة "نادي النادي".

يدخل الأهلي البطولة للمرة السادسة في تاريخه، بعدما شارك من قبل في خمس نسخ، حقق خلالها إنجازًا تاريخيًا بحصد الميدالية الفضية عام 2007، إضافة إلى برونزية 2024، بجانب حصوله على المركز الخامس في 2015 و2023، والرابع في نسخة 2022 بالسعودية.

نظام المجموعات

جاء الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب فيزبريم المجري وسيدني الأسترالي، بينما ضمت المجموعة الأولى أندية ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، والشارقة الإماراتي، في حين تضم المجموعة الثالثة الزمالك وبرشلونة الإسباني وتوباتي البرازيلي.

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية

الجمعة 26 سبتمبر

الشارقة × كاليفورنيا إيجلز – 3:30 عصرًا

الزمالك × توباتي – 5:45 مساءً

الأهلي × سيدني – 8:30 مساءً

السبت 27 سبتمبر

ماجديبورج × كاليفورنيا إيجلز – 3:30 عصرًا

برشلونة × توباتي – 5:45 مساءً

فيزبريم × سيدني – 8:00 مساءً

الأحد 28 سبتمبر

الشارقة × ماجديبورج – 3:30 عصرًا

الزمالك × برشلونة – 5:45 مساءً

الأهلي × فيزبريم – 8:00 مساءً

تُقام مباريات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، على أن يقام النهائي ومباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس 2 أكتوبر.