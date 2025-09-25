قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقاء أبو العينين مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية بالجمعية العامة للأمم المتحدة
إسرائيل تسعى للتضييق ضد عباس ردا على الاعترافات بفلسطين
مصر وصربيا تؤكدان تعزيز الشراكة التاريخية وتوسيع التعاون المشترك
قبائل وأهل غزة يوجهون الشكر والعرفان إلى النائب محمد أبو العينين بعد مواقفه النبيلة
مصطفى بكري: أبو العينين كشف جرائم الاحتلال أمام العالم ليسكت صوت الباطل ويعلي كلمة الحق
بعد الهجمات الإسرائيلية على اليمن.. مصطفى بكري: البحر الأحمر أصبح منطقة غير آمنة
من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته
خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله
الأمن القومي خط أحمر.. مصطفى بكري: مصر لن تسمح بمخطط التهجير
منى ذو الفقار تكشف أسرار نشأتها داخل أسرة جمعت بين الانضباط العسكري والعمل الوطني والثقافي
مصر تؤكد دعمها الثابت لوحدة لبنان ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية
رعب في شارع فيصل.. حل لغز العثور على جمجمة آدمية بمقلب قمامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

تقام النسخة الثامنة عشرة من كأس العالم للأندية لكرة اليد في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2025، بمشاركة 9 فرق من قارات مختلفة، على صالة "نادي النادي".

 

يدخل الأهلي البطولة للمرة السادسة في تاريخه، بعدما شارك من قبل في خمس نسخ، حقق خلالها إنجازًا تاريخيًا بحصد الميدالية الفضية عام 2007، إضافة إلى برونزية 2024، بجانب حصوله على المركز الخامس في 2015 و2023، والرابع في نسخة 2022 بالسعودية.

نظام المجموعات

جاء الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب فيزبريم المجري وسيدني الأسترالي، بينما ضمت المجموعة الأولى أندية ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، والشارقة الإماراتي، في حين تضم المجموعة الثالثة الزمالك وبرشلونة الإسباني وتوباتي البرازيلي.

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية 

الجمعة 26 سبتمبر

  • الشارقة × كاليفورنيا إيجلز – 3:30 عصرًا
  • الزمالك × توباتي – 5:45 مساءً
  • الأهلي × سيدني – 8:30 مساءً

السبت 27 سبتمبر

  • ماجديبورج × كاليفورنيا إيجلز – 3:30 عصرًا
  • برشلونة × توباتي – 5:45 مساءً
  • فيزبريم × سيدني – 8:00 مساءً

الأحد 28 سبتمبر

  • الشارقة × ماجديبورج – 3:30 عصرًا
  • الزمالك × برشلونة – 5:45 مساءً
  • الأهلي × فيزبريم – 8:00 مساءً

 

تُقام مباريات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، على أن يقام النهائي ومباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس 2 أكتوبر.

الأهلي الزمالك كأس العالم للأندية لكرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

«مهرجان العرائس» يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتجول سيرا على الأقدام في كفر الزيات.. متابعة ميدانية للنقل والنظافة

مدحت العدل

مؤتمر أدباء مصر يعلن اختيار الدكتور مدحت العدل رئيسا لدورته السابعة والثلاثين

بالصور

شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام

احترس .. هذه الأطعمة تسبب اضطرابات النوم

اضطرابات النوم
اضطرابات النوم
اضطرابات النوم

من 3 لـ 7 مرات فى الأسبوع .. كوارث تصيبك عند تناول بطاطس الشيبسي

الشيبسي
الشيبسي
الشيبسي

هل تناول الجوافة على الريق صحي؟ فوائد مذهلة وأضرار يجب الحذر منها

فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة

فيديو

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد