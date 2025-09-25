لويس دي لا فوينتي: منتخب أسبانيا يلعب من أجل الحماس والانتماء وليس تحت ضغط الفوز بكأس العالم

أكد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن مهمته الأساسية لا تتعلق بالضغوط الناتجة عن ترشيح الماتادور للظفر بكأس العالم 2026، بقدر ما ترتبط بالمسئولية الوطنية المتمثلة في إثارة حماس بلد كامل وإشعال الانتماء بين الجماهير.

دي لا فوينتي الذي جرى تكريمه في مسقط رأسه، أوضح في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية أن الطريق ما زال طويلًا قبل الحديث عن اللقب العالمي، حيث قال: "لا يزال علينا أولًا أن نتأهل إلى كأس العالم المقبلة، ولا أحد يمكن أن يضع علي ضغطًا أكبر مما أضعه على نفسي، فأنا شديد التطلب في عملي اليومي".

تعزيز الانتماء قبل التفكير في الألقاب

يرى المدرب الإسباني أن ما يقال عن منتخب بلاده أمر "طبيعي" في كرة القدم، لكنه شدد على أن العمل الحقيقي هو في جعل الجماهير تشعر بالفخر والانتماء. وأضاف: "المسئولية الحقيقية أن يشعر الناس بالانتماء للفكرة، وأن يعيشوا الحماس معنا، وأعتقد أننا حققنا ذلك بالفعل، وهو مصدر فخر لنا جميعًا".

الفوز ليس مجرد نتيجة

وأشار دي لا فوينتي إلى أن الفوز صعب للغاية في كرة القدم الحديثة، لكنه اعتبر أن قيمة الانتصار تكمن في الجهد المبذول: "علينا أن نقول للشباب دائمًا إن الفوز لا يقتصر على النتيجة فقط، بل أنت تفوز عندما تحاول وتقدم أقصى ما لديك".

رد ساخر على تصريحات فليك

وخلال المناسبة، ابتسم دي لا فوينتي عندما طُرح عليه سؤال بشأن تصريحات هانز فليك، مدرب برشلونة، حول إدراج الموهبة الصاعدة لامين يامال في قائمة الماتادور الأخيرة، ليعلق قائلًا: "اليوم، في مسقط رأسي، لا أتذكر ما قاله فليك، ولا يهمني".

التركيز على المستقبل

بهذا الخطاب، يواصل مدرب منتخب إسبانيا التأكيد على أن فلسفته تتجاوز النتائج المباشرة، لتتمحور حول بناء عقلية جماعية قادرة على المنافسة وتوليد الحماس لدى الجماهير، في وقت يستعد فيه الماتادور لمشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.