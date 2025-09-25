قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفضة تسجل أعلى مستوى في 14 عاما.. وتتجه نحو 50 دولارا للأوقية
البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي
نائب رئيس جامعة الأزهر يتقدم باستقالته من منصبه ويكشف السبب
متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل
قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم
مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية
هجوم ناري.. ترامب: بوتين يقود العربدة الروسية ضد أوكرانيا
الولد دخل المستشفى.. حبس معلم بمعهد طما الأزهري تعدى على طالب بالضرب
ترامب يفجر مفاجأة: أردوغان سيتوقف عن شراء النفط الروسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لويس دي لا فوينتي: منتخب أسبانيا يلعب من أجل الحماس والانتماء وليس تحت ضغط الفوز بكأس العالم

لويس دي لا فوينتي
لويس دي لا فوينتي
إسلام مقلد

أكد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن مهمته الأساسية لا تتعلق بالضغوط الناتجة عن ترشيح الماتادور للظفر بكأس العالم 2026، بقدر ما ترتبط بالمسئولية الوطنية المتمثلة في إثارة حماس بلد كامل وإشعال الانتماء بين الجماهير.

دي لا فوينتي الذي جرى تكريمه في مسقط رأسه، أوضح في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية أن الطريق ما زال طويلًا قبل الحديث عن اللقب العالمي، حيث قال: "لا يزال علينا أولًا أن نتأهل إلى كأس العالم المقبلة، ولا أحد يمكن أن يضع علي ضغطًا أكبر مما أضعه على نفسي، فأنا شديد التطلب في عملي اليومي".

تعزيز الانتماء قبل التفكير في الألقاب

يرى المدرب الإسباني أن ما يقال عن منتخب بلاده أمر "طبيعي" في كرة القدم، لكنه شدد على أن العمل الحقيقي هو في جعل الجماهير تشعر بالفخر والانتماء. وأضاف: "المسئولية الحقيقية أن يشعر الناس بالانتماء للفكرة، وأن يعيشوا الحماس معنا، وأعتقد أننا حققنا ذلك بالفعل، وهو مصدر فخر لنا جميعًا".

الفوز ليس مجرد نتيجة

وأشار دي لا فوينتي إلى أن الفوز صعب للغاية في كرة القدم الحديثة، لكنه اعتبر أن قيمة الانتصار تكمن في الجهد المبذول: "علينا أن نقول للشباب دائمًا إن الفوز لا يقتصر على النتيجة فقط، بل أنت تفوز عندما تحاول وتقدم أقصى ما لديك".

رد ساخر على تصريحات فليك

وخلال المناسبة، ابتسم دي لا فوينتي عندما طُرح عليه سؤال بشأن تصريحات هانز فليك، مدرب برشلونة، حول إدراج الموهبة الصاعدة لامين يامال في قائمة الماتادور الأخيرة، ليعلق قائلًا: "اليوم، في مسقط رأسي، لا أتذكر ما قاله فليك، ولا يهمني".

التركيز على المستقبل

بهذا الخطاب، يواصل مدرب منتخب إسبانيا التأكيد على أن فلسفته تتجاوز النتائج المباشرة، لتتمحور حول بناء عقلية جماعية قادرة على المنافسة وتوليد الحماس لدى الجماهير، في وقت يستعد فيه الماتادور لمشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

لويس دي لا فوينتي منتخب إسبانيا إسبانيا كأس العالم 2026 كأس العالم لامين يامال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

خالد الغندور

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

ترشيحاتنا

النيل للطيران

النيل للطيران تعلن تقديم دعم وطني للرياضة المصرية على الساحة العالمية

النيل للطيران

النيل للطيران تعلن تقديم دعم وطني للرياضة المصرية على الساحة العالمية

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يترأس قداس السيامة الكهنوتية للأب موسى شوقي

بالصور

هل تناول الجوافة على الريق صحي؟ فوائد مذهلة وأضرار يجب الحذر منها

فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة

لماذا ينصح الأطباء بتناول الشوفان عند إنقاص الوزن .. 4 أسباب خارقة

الشوفان
الشوفان
الشوفان

ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل قسم الحضانات بمستشفى منيا القمح بعد التطوير

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد