ليفربول يدرس ضم أوباميكانو تحسبًا لرحيل كوناتي

أصبح مستقبل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي مع ليفربول محل شك، في ظل تقارير تربطه بالرحيل عن ملعب "أنفيلد" خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام قوي من ريال مدريد بضمه مجانًا في صيف 2026.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن إدارة ليفربول بدأت تضع خيارات بديلة لتعزيز الدفاع، ويأتي على رأسها دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ، الذي كان ضمن اهتمامات النادي في فترات سابقة، ويُنظر إليه كخيار مثالي لخلافة كوناتي حال رحيله.

ويتابع ريال مدريد موقف كوناتي باهتمام خاص، خاصة بعد نجاح آرسنال في تمديد عقد ويليام ساليبا، ما يقلل من فرص انتقاله إلى "البرنابيو"، ويزيد من إصرار النادي الملكي على التعاقد مع مدافع ليفربول.

وفي الوقت ذاته، يواصل ليفربول البحث عن بدائل أخرى رغم التعاقد مع جيوفاني ليوني في الصيف الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، ما أجبر الإدارة على التفكير في تدعيم الخط الخلفي سريعًا.

وعلى صعيد المنافسة المحلية، يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة (15 نقطة من 5 مباريات)، فيما يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد 10 نقاط.