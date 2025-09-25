قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد
ابنة الفنان صلاح ذو الفقار: والدي جمع بين الحزم والحنان وكان يتابع تفاصيل حياتنا اليومية
فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية
في مجموعة العشرين.. وزير الخارجية يطالب بإصلاح اقتصادي عالمي ويؤكد رفض تهجير الفلسطينيين
الفضة تسجل أعلى مستوى في 14 عاما.. وتتجه نحو 50 دولارا للأوقية
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي
نائب رئيس جامعة الأزهر يتقدم باستقالته من منصبه ويكشف السبب
متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل
قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم
مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يدرس ضم أوباميكانو تحسبًا لرحيل كوناتي

كوناتي
كوناتي
حمزة شعيب

 

أصبح مستقبل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي مع ليفربول محل شك، في ظل تقارير تربطه بالرحيل عن ملعب "أنفيلد" خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام قوي من ريال مدريد بضمه مجانًا في صيف 2026.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن إدارة ليفربول بدأت تضع خيارات بديلة لتعزيز الدفاع، ويأتي على رأسها دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ، الذي كان ضمن اهتمامات النادي في فترات سابقة، ويُنظر إليه كخيار مثالي لخلافة كوناتي حال رحيله.

ويتابع ريال مدريد موقف كوناتي باهتمام خاص، خاصة بعد نجاح آرسنال في تمديد عقد ويليام ساليبا، ما يقلل من فرص انتقاله إلى "البرنابيو"، ويزيد من إصرار النادي الملكي على التعاقد مع مدافع ليفربول.

وفي الوقت ذاته، يواصل ليفربول البحث عن بدائل أخرى رغم التعاقد مع جيوفاني ليوني في الصيف الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، ما أجبر الإدارة على التفكير في تدعيم الخط الخلفي سريعًا.

وعلى صعيد المنافسة المحلية، يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة (15 نقطة من 5 مباريات)، فيما يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

كوناتي ليفربول بايرن ميونخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

خالد الغندور

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

نائب يطالب بخطة عاجلة لإنقاذ المصانع المهددة بالتعثر بسبب الأوضاع الاقتصادية

حزب المؤتمر

المؤتمر: مسابقة وزار الاتصالات Digitopia تجسد رؤية الدولة في الاستثمار بقدرات الشباب ودعم الإبداع التكنولوجي

أحمد محسن قاسم

الجيل الديمقراطي: العالم يتوحد خلف إقامة دولة فلسطين ورسائل الرئيس السيسي دفعت الموقف الدولي

بالصور

هل تناول الجوافة على الريق صحي؟ فوائد مذهلة وأضرار يجب الحذر منها

فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة

لماذا ينصح الأطباء بتناول الشوفان عند إنقاص الوزن .. 4 أسباب خارقة

الشوفان
الشوفان
الشوفان

ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل قسم الحضانات بمستشفى منيا القمح بعد التطوير

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد