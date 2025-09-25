قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

خالد الغندور يكشف تفاصيل إلغاء سفر الخطيب إلى أمريكا

الغندور
الغندور
يارا أمين

نشر الكابتن خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” تفاصيل جديدة حول سفر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، مؤكدًا أن اسمه كان ضمن قائمة المسافرين على متن رحلة “طيران الإمارات” المتجهة إلى دبي ومنها ترانزيت إلى الولايات المتحدة، قبل أن يتم إلغاء التذكرة.

وكتب الغندور على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “انفراد.. كابتن محمود الخطيب ثاني اسم في طيران الإمارات المتجه لدبي وترانزيت ثم أمريكا لكأس العالم للأندية قبل إلغاء التذكرة والسفر، وأول 6 أشخاص كانوا فرست كلاس وهم مع حفظ الألقاب: الغزاوي، الخطيب، خالد مرتجي، طارق قنديل، ريبيرو، ومحمد يوسف، وباقي اللاعبين بعدهم".


وحرص  أيضًا الكابتن خالد الغندور على الرد على الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صورة  تأشيرة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والتي شكك البعض في صحتها وربطها بتقنيات الذكاء الاصطناعي.


وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “من معلومات مؤكدة دون أي شك، كابتن محمود الخطيب حصل على التأشيرة، وكل ما يقال إنه ذكاء اصطناعي غير حقيقي، والحقيقة أنه حصل عليها، والصورة المتداولة على السوشيال حقيقية مليون في المية".

