شيكو بانزا يخطف الانظار قبل القمة بقميص المغرب

خطف الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأنظار قبل مواجهة النادي الأهلي في قمة الدوري المصري الممتاز.

ونشر شيكو بانزا ستوري عبر انستجرام بقصة شعر جديدة استعدادا للقمة وهو يرتدي قميص منتخب المغرب ويحمل رزمة أموال.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الاهلي لمواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الكرة المصرية.







ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري



