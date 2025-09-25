أحمد حسن يكشف: الإفراج عن مستحقات لاعبي الأهلي حال الفوز على الزمالك

كشف قائد منتخب مصر السابق والإعلامي أحمد حسن عن تفاصيل تتعلق بمستحقات لاعبي الأهلي، وذلك قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “مصدر في الأهلي: سيتم الإفراج عن مستحقات الأهلي المالية حال الفوز ضد الزمالك في القمة، خاصة أنه سيكون الفوز الثالث.”

وتشير هذه التصريحات إلى أن إدارة النادي تربط بين تحفيز اللاعبين وصرف المستحقات المتأخرة، في إطار سعيها لدعم الفريق معنويًا قبل المباراة المنتظرة أمام الغريم التقليدي.





والجدير بالذكر أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدرب المؤقت قد تراجع مركزين رغم الفوز على فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذى جمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتذيل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط.

وجاء ترتيب جدول الدوري الممتاز على النحو التالي:



1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري 15 نقطة

3- وادي دجلة 14 نقطة

4- انبي 13 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

6- الأهلي- 12 نقطة

7- زد اف سي 12 نقطة

8- بيراميدز 11 نقطة

9- مودرن سبورت 11 نقطة

10- بتروجيت 11 نقطة

11-سموحة 10 نقاط

12- غزل المحلة 9 نقاط

13- طلائع الجيش 9 نقاط

14- البنك الأهلي 8 نقاط

15- الجونة 8 نقاط

16- حرس الحدود 8 نقاط

17- المقاولون العرب 5 نقاط

18- الاتحاد السكندري 5 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط

20- فاركو 4 نقاط

21- الإسماعيلي 4 نقاط