قرارات جديدة لمدير الكرة بالأهلي قبل قمة الزمالك

وجه وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي تحذيرا شديد اللهجة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل أيام من مواجهة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل في الجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدوري.

وتحدث وليد صلاح الدين مع لاعبي الفريق عقب الفوز الصعب علي حرس الحدود3-2 أنه لن يقبل الخروج عن النص مهما حدث وهو حتي الآن لم يشهر سيف العقوبات ويحاول احتواء الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق.

وأضاف وليد صلاح في حديثه للاعبين أن ما يحدث سيجعله يتجه الي أمر لم يكن يود ان يذهب اليه ولكن يجب ان يعرف الجميع ان الفريق مقبل علي مباراة صعبة وقوية أمام الزمالك، وعقد وليد صلاح جلسة مع ياسر ابراهيم مدافع الفريق بعد احتجاجه مع مراقب المباراة علي اختيار افضل لاعب وهو ما اغضب زميله مروان عطية والذي اعتذر له ياسر قبل الخروج من ملعب المباراة .

ولم تكن تلك المشكلة الوحيدة التي تطارد الفريق ولكن ازمة الاصابات والأحمال البدنية والتي بسببها غادر السلوفيني جارديشار مباراة الحرس ، مما استدعي محمود الخطيب رئيس النادي أن يطلب من وليد صلاح تقرير شامل عن الموقف خاصة مع تأكد غياب محمد شكري وكريم فؤاد وأشرف داري عن مواجهة القمة أمام الزمالك بينما تحوم الشكوك حول موقف أحمد نبيل كوكا وجارديشار وأحمد مصطفى زيزو ومحمد مجدي افشة لإصابات عضلية وكذلك إمام عاشور والذي يعاني من فيروس a وهو ايضا عبارة عن تشخيض خاطئ من البداية.

ويعاني الفريق من ازمة في الجبهة اليسري قبل مواجهة الزمالك خاصة مع غياب محمد شكري وكريم فؤاد ومحاولات تجهيز احمد نبيل كوكا.

وطلب وليد صلاح من محمود الخطيب دخول الفريق في معسكر مغلق مبكر يوم السبت وقبل مباراة القمة بيومين بهدف زيادة التركيز لدي اللاعبين خاصة أن الفوز بالمباراة يعيد الأمور لنصابها ويقرب الفريق أكثر من مراكز الصدارة بعد ان تعثر في المواجهات الأولى.