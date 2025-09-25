قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة
التنمية المحلية تعلن جدول المواعيد الشتوية للمحال والمرافق اعتبارًا من السبت .. فيديو
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
جون إدوارد غاضب| أزمة جديدة تواجه الزمالك قبل مباراة الأهلى.. ماذا حدث؟
مدبولي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "إيني" خطة استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
متحدث فتح: الاعترافات الدولية حولت صوت فلسطين لكل الأحرار في العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قرارات جديدة لمدير الكرة بالأهلي قبل قمة الزمالك

وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين
عبدالحكيم أبو علم

وجه وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي تحذيرا شديد اللهجة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل أيام من مواجهة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل في الجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدوري.

وتحدث وليد صلاح الدين مع لاعبي الفريق عقب الفوز الصعب علي حرس الحدود3-2 أنه لن يقبل الخروج عن النص مهما حدث وهو حتي الآن لم يشهر سيف العقوبات ويحاول احتواء الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق.

وأضاف وليد صلاح في حديثه للاعبين أن ما يحدث سيجعله يتجه الي أمر لم يكن يود ان يذهب اليه ولكن يجب ان يعرف الجميع ان الفريق مقبل علي مباراة صعبة وقوية أمام الزمالك، وعقد وليد صلاح جلسة مع ياسر ابراهيم مدافع الفريق بعد احتجاجه مع مراقب المباراة علي اختيار افضل لاعب وهو ما اغضب زميله مروان عطية والذي اعتذر له ياسر قبل الخروج من ملعب المباراة .

ولم تكن تلك المشكلة الوحيدة التي تطارد الفريق ولكن ازمة الاصابات والأحمال البدنية والتي بسببها غادر السلوفيني جارديشار مباراة الحرس ، مما استدعي محمود الخطيب رئيس النادي أن يطلب من وليد صلاح تقرير شامل عن الموقف خاصة مع تأكد غياب محمد شكري وكريم فؤاد وأشرف داري عن مواجهة القمة أمام الزمالك بينما تحوم الشكوك حول موقف أحمد نبيل كوكا وجارديشار وأحمد مصطفى زيزو ومحمد مجدي افشة لإصابات عضلية وكذلك إمام عاشور والذي يعاني من فيروس a  وهو ايضا عبارة عن تشخيض خاطئ من البداية.

ويعاني الفريق من ازمة في الجبهة اليسري قبل مواجهة الزمالك خاصة مع غياب محمد شكري وكريم فؤاد ومحاولات تجهيز احمد نبيل كوكا.

وطلب وليد صلاح من محمود الخطيب دخول الفريق في معسكر مغلق مبكر يوم السبت وقبل مباراة القمة بيومين بهدف زيادة التركيز لدي اللاعبين خاصة أن الفوز بالمباراة يعيد الأمور لنصابها ويقرب الفريق أكثر من مراكز الصدارة بعد ان تعثر في المواجهات الأولى.

النادي الأهلي وليد صلاح الاهلي كرة القدم مروان عطيية ياسر ابراهيم

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

خالد الغندور

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

حريق

إخماد حريق شقة بالطابق الثانى في بنها

المتهم

القبض على سايس تحرش بطفلة في سوهاج

المتهمان

القبض على طفل قاد مركبة تروسيكل بالغربية

بالصور

مخاطر إجراء عمليات في منطقة مثلث الخطر بالوجه.. ونصائح لتجنب المضاعفات الخطيرة

معلومات لا تعرفها عن الدودة الدبوسية.. ما مخاطرها على الإنسان؟

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

