جون إدوارد غاضب| أزمة جديدة تواجه الزمالك قبل مباراة الأهلى.. ماذا حدث؟

أزمة جديدة تواجه فريق الزمالك قبل مباراة القمة المقبلة أمام الغريم التقليدي الأهلي، الذي عاد إلى سكة الانتصارات مرة أخرى في الدوري المصري.

جدير بالذكر أن الأهلي قد تمكن من الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

على الصعيد الآخر، شهدت الجولة الثامنة تعثر فريق الزمالك أمام الجونة، الذي تمكن من التعادل في اللحظات الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

يدخل الزمالك المباراة محتلا صدارة ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات ، حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 2 وخسر واحدة، في المقابل يحتل الأهلى المركز السادس فى الترتيب برصيد 12 نقطة ، بعد أن خاض 7 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مثلها وخسر واحدة.

جدير بالذكر أن الفريقان التقيا 130 مرة تاريخيًا، ويمتلك الأهلي التفوق في سجل المواجهات المباشرة بعد أن حقق الفوز في 59 مباراة مقابل 30 لقاء للزمالك، بينما حسم التعادل 41 مناسبة.

أزمة الزمالك قبل القمة

تحدث الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن استياء جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك من تأخير مستحقات لاعبي الفريق الكروي الأول.

وأضاف الغندور في تصريحات تلفزيونية، أن جون إدوارد غاضب من تأخر صرف المستحقات رغم الاتفاق مع ادارة الزمالك على صرفها، وذلك لمنح لاعبي الفريق التركيز والاستقرار الفني من أجل التألق في الملعب والتركيز خلال المباريات.

خالد الغندور تحدث أن ظروف النادي المالية تسببت أكثر من مرة في تأخير صرف المستحقات، وكل الوعود لـ جون إدوارد بحل الأمر لم يحدث، مؤكدا أن إدوارد يحاول عزل الفريق تماما عن كل الأمور المالية ولكنه أكد على إدارة الزمالك حل الأمر سريعا قبل مباراة القمة القادمة.

في سياق متصل، أبلغ البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، إدارة الكرة بالنادي بضرورة صرف مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الأهلي.

وأكد فيريرا خلال حديثه مع إدارة الكرة، المتمثلة في جون إدوارد المدير الرياضي وعبد الناصر محمد مدير الكرة، على أهمية إنهاء هذا الملف سريعاً، مشدداً على رفضه لأي أعذار قد تحول دون صرف المستحقات في الوقت الحالي، وذلك لضمان تركيز اللاعبين الكامل قبل القمة المرتقبة.