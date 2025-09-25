القمة فقط.. رسالة نارية من فيريرا للاعبي الزمالك

عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع لاعبي الفريق الأول، شدد خلالها على أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة التركيز الكامل على مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد فيريرا خلال حديثه مع اللاعبين أن التركيز هو السلاح الأهم لتجاوز هذه المرحلة بنجاح، مشددًا على أن التفكير في المباراة فقط، دون الالتفات لأي مؤثرات خارجية أو أزمات، هو الطريق للفوز على الأهلي في المواجهة المرتقبة.

ورغم أزمة تأخر صرف مستحقاته المالية، أوضح فيريرا للاعبيه أنه قرر تجميد التفكير في هذا الملف مؤقتًا، احترامًا لأهمية مباراة القمة، مضيفًا أن إدارة الزمالك وعدته بحل الملف المالي في أقرب وقت، حرصًا على استقرار الفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي الأهلي، مساء الإثنين المقبل، في قمة الجولة التاسعة من الدوري، في لقاء يحمل طابعًا جماهيريا وتاريخيا كبيرا، ويعد اختبارا حاسما للفريقين في سباق المنافسة على اللقب.