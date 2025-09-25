الزمالك يدرس ضم أحمد ربيع لتعويض غيابات الوسط قبل القمة

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، ضم أحمد ربيع لاعب الوسط لقائمة الأبيض التي ستخوض مباراة القمة المقبلة في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك بعد تماثل اللاعب للشفاء في الفترة الأخيرة وشارك في التدريبات الجماعية قبل مباراة الجونة الأخيرة.

ويعاني الزمالك من نقص عددي في خط الوسط قبل القمة بسبب إصابة محمد شحاتة ، وعدم وضوح موقف محمود جهاد العائد من الإصابة .

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس، في إطار الاستعداد لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته مساء غدًا الجمعة على ستاد الكلية الحربية استعداداً لمباراة القمة المرتقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.